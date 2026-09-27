Viven en Plenitud con Calidad una celebración muy mexicana

Con mucho entusiasmo y orgullo por sus raíces mexicanas, los residentes de Plenitud con Calidad disfrutaron de una celebración especial con motivo del Día de la Independencia de México.

El hogar para adultos mayores, dirigido por Lorena Aguilar, se vistió de los colores patrios para recibir esta fecha, en una jornada en la que los residentes participaron portando trajes típicos mexicanos y compartieron momentos de convivencia.

Entre sombreros, rebozos, vestidos tradicionales y otros elementos representativos de la cultura mexicana, los abuelitos adultos mayores disfrutaron de la celebración y se sumaron al tradicional Grito de Independencia.

La convivencia fue una oportunidad para recordar y mantener vivas las tradiciones mexicanas, además de compartir un momento agradable entre residentes, personal y quienes forman parte de Plenitud con Calidad.

Con entusiasmo y al grito de “¡Viva México!”, los presentes celebraron una fecha que año con año reúne a las familias y comunidades en torno al orgullo por la historia y las tradiciones del País.