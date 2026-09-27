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Festejo patrio

Viven en Plenitud con Calidad una celebración muy mexicana

Los adultos mayores disfrutaron de una jornada llena de tradición, música y orgullo por México, ataviados con trajes típicos para conmemorar el Día de la Independencia
Marisela González |
27/09/2026 11:44
27/09/2026 11:44

Con mucho entusiasmo y orgullo por sus raíces mexicanas, los residentes de Plenitud con Calidad disfrutaron de una celebración especial con motivo del Día de la Independencia de México.

El hogar para adultos mayores, dirigido por Lorena Aguilar, se vistió de los colores patrios para recibir esta fecha, en una jornada en la que los residentes participaron portando trajes típicos mexicanos y compartieron momentos de convivencia.

Entre sombreros, rebozos, vestidos tradicionales y otros elementos representativos de la cultura mexicana, los abuelitos adultos mayores disfrutaron de la celebración y se sumaron al tradicional Grito de Independencia.

La convivencia fue una oportunidad para recordar y mantener vivas las tradiciones mexicanas, además de compartir un momento agradable entre residentes, personal y quienes forman parte de Plenitud con Calidad.

Con entusiasmo y al grito de “¡Viva México!”, los presentes celebraron una fecha que año con año reúne a las familias y comunidades en torno al orgullo por la historia y las tradiciones del País.

  • $!Mary Díaz, Esthela Rincón, Amelia Duagon, Lourdes Bortoloti y Ofelia Torres.
    Mary Díaz, Esthela Rincón, Amelia Duagon, Lourdes Bortoloti y Ofelia Torres. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Ernesto García, Gregorio González, Fernando Torres y José Luis Valdez.
    Ernesto García, Gregorio González, Fernando Torres y José Luis Valdez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Olga Flores
    Olga Flores ( Fotos: Cortesía)
  • $!Cande Flores
    Cande Flores ( Fotos: Cortesía)
  • $!Una jornada llena de tradición y orgullo mexicano disfrutaron los adultos mayores.
    Una jornada llena de tradición y orgullo mexicano disfrutaron los adultos mayores. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Josefina Ramírez
    Josefina Ramírez ( Fotos: Cortesía)
  • $!Enrique Ochoa
    Enrique Ochoa ( Fotos: Cortesía)
  • $!Olga Flores fue la encargada de dar el Grito de Independencia.
    Olga Flores fue la encargada de dar el Grito de Independencia. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Gregorio González entre Griselda y Cristina González.
    Gregorio González entre Griselda y Cristina González. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Fernando Torres y María de Jesús Ortiz.
    Fernando Torres y María de Jesús Ortiz. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los abuelitos lucieron los colores patrios en sus vestimentas.
    Los abuelitos lucieron los colores patrios en sus vestimentas. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Lorena Aguilar (tercera de izquierda a derecha), directora de Plenitud con Calidad, acompañó a los adultos mayores durante el festejo.
    Lorena Aguilar (tercera de izquierda a derecha), directora de Plenitud con Calidad, acompañó a los adultos mayores durante el festejo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Dinora Corona y Olga Flores.
    Dinora Corona y Olga Flores. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los colores patrios y las tradiciones mexicanas estuvieron presentes durante la convivencia.
    Los colores patrios y las tradiciones mexicanas estuvieron presentes durante la convivencia. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Familiares acompañaron a los abuelitos ese día de fiesta.
    Familiares acompañaron a los abuelitos ese día de fiesta. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los residentes de Plenitud con Calidad disfrutaron de una celebración especial con motivo del Día de la Independencia de México.
    Los residentes de Plenitud con Calidad disfrutaron de una celebración especial con motivo del Día de la Independencia de México. ( Fotos: Cortesía)
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