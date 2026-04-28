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Viven la magia de los libros alumnos del Instituto Senda

Conferencias, talleres, exposiciones, actividades artísticas y literarias llevaron a cabo durante una semana, en la que participaron alumnos desde preescolar hasta preparatoria
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/04/2026 11:01
28/04/2026 11:01

Historias, aprendizaje y momentos inolvidables vivieron los alumnos del Instituto Senda del Río en la Feria del Libro Senda.

Conferencias, talleres, exposiciones, actividades artísticas y literarias llevaron a cabo durante una semana, en la que participaron alumnos desde preescolar hasta preparatoria.

También se llevó a cabo el concurso “Portadas Vivas”, donde alumnos de primaria y secundaria dieron vida a sus libros favoritos a través de increíbles maquetas llenas de creatividad, detalle e imaginación

Participaron en Tendedero de Letras, Expo-venta de libros, visita al Museo del Cuento en la biblioteca, Recorrido del Potro Lector, Pequeños Cuentacuentos, Dibujos y manualidades e Intercambio de libros.

  • $!Georgina Martínez ofreció un taller literario.
    Georgina Martínez ofreció un taller literario.
  • $!Ganadores de secundaria del concurso ‘Portadas vivas’.
    Ganadores de secundaria del concurso ‘Portadas vivas’.
  • $!Alumnos de primaria y secundaria dieron vida a sus libros favoritos a través de maquetas llenas de creatividad, en el concurso ‘Portadas Vivas’.
    Alumnos de primaria y secundaria dieron vida a sus libros favoritos a través de maquetas llenas de creatividad, en el concurso ‘Portadas Vivas’.
  • $!A través de la lectura, los pequeños desarrollan su imaginación.
    A través de la lectura, los pequeños desarrollan su imaginación.
  • $!La Feria puso al alcance de los alumnos toda una diversidad de libros.
    La Feria puso al alcance de los alumnos toda una diversidad de libros.
  • $!Los más pequeños se interesaron por libros llenos de imágenes, color y actividades.
    Los más pequeños se interesaron por libros llenos de imágenes, color y actividades.
  • $!Alumnos de preescolar durante el recorrido por los stands de libros.
    Alumnos de preescolar durante el recorrido por los stands de libros.
  • $!El tendedero de letras, con portadas e imágenes de sus cuentos preferidos.
    El tendedero de letras, con portadas e imágenes de sus cuentos preferidos.
  • $!Alumnos de secundaria participaron en talleres.
    Alumnos de secundaria participaron en talleres.
  • $!El personal docente también participó en el intercambio de libros.
    El personal docente también participó en el intercambio de libros.
  • $!Los niños disfrutaron de los espacios de lectura.
    Los niños disfrutaron de los espacios de lectura.
  • $!Los pequeños se convirtieron en grandes narradores, compartiendo lecturas con otros niños.
    Los pequeños se convirtieron en grandes narradores, compartiendo lecturas con otros niños.
  • $!Eligiendo libros que se llevarían a casa.
    Eligiendo libros que se llevarían a casa.
  • $!Los alumnos expresaron sus impresiones en torno a las historias que leyeron.
    Los alumnos expresaron sus impresiones en torno a las historias que leyeron.
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