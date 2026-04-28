Viven la magia de los libros alumnos del Instituto Senda

Historias, aprendizaje y momentos inolvidables vivieron los alumnos del Instituto Senda del Río en la Feria del Libro Senda.

Conferencias, talleres, exposiciones, actividades artísticas y literarias llevaron a cabo durante una semana, en la que participaron alumnos desde preescolar hasta preparatoria.

También se llevó a cabo el concurso “Portadas Vivas”, donde alumnos de primaria y secundaria dieron vida a sus libros favoritos a través de increíbles maquetas llenas de creatividad, detalle e imaginación

Participaron en Tendedero de Letras, Expo-venta de libros, visita al Museo del Cuento en la biblioteca, Recorrido del Potro Lector, Pequeños Cuentacuentos, Dibujos y manualidades e Intercambio de libros.