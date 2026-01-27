Viven los sinaloenses ‘Las mil y una noches’ con la OSSLA

Las mil y una noches, fue el espectáculo que presentó la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el cual contó con un lleno total del público que acudió al Teatro Pablo de Villavicencio.

Bajo la dirección de su titular, el maestro Alexandre Da Costa, la orquesta interpretó la obra “Scheherazade”, de Nikolai Rimsky-Korsakov, una de las piezas más representativas del repertorio sinfónico, inspirada en los relatos orientales de Las mil y una noches.

El programa incluyó sus cuatro movimientos: Largo e maestoso, Lento recitativo, Andantino quasi allegretto y Allegro molto, que permitieron al público recorrer diversos paisajes narrativos y sonoros.

La función contó con la participación de la violista Cielo Villarreal, quien acudió como invitada y es originaria de Sinaloa, actualmente radicada en la Ciudad de México, y cuya intervención se integró de manera armoniosa al desarrollo del programa.

Durante la velada, el maestro Alexandre Da Costa hizo referencia en repetidas ocasiones a su admiración por el violinista Maksim Venguérov, a quien reconoce como una de sus principales influencias artísticas.