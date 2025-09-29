Gente
Viven noche de tradición con el Mariachi Vargas de Tecalitlán

El público mazatleco se entrega a la emblemática agrupación en una velada inolvidable; entre ovaciones, los asistentes no paran de cantar durante todo el concierto
Marisela González |
29/09/2025 13:26
29/09/2025 13:26

Una ola de emoción, orgullo y música tradicional mexicana envolvió el Teatro Ángela Peralta al escuchar el legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán que ofreció un concierto lleno de energía, sentimiento y pasión.

Desde los primeros acordes de El Son de la Negra hasta los últimos versos de Volver, volver y El Sinaloense, el público no sólo fue espectador, sino protagonista.

Las voces de los asistentes se fundieron con las de los músicos en una comunión que dejó claro que el mariachi sigue siendo el alma viva del pueblo mexicano.

Los asistentes corearon cada tema como si fuera propio, ya que el repertorio, cuidadosamente seleccionado, hizo un recorrido por los clásicos del mariachi, canciones rancheras, huapangos y temas románticos.

Todas las canciones fueron interpretadas con la impecable técnica y carisma que han hecho del Mariachi Vargas de Tecalitlán un ícono internacional.

  • $!El tenor mazatleco Jorge Echeagaray se presentó junto al Mariachi Vargas y cantó el Corrido de Mazatlán.
    El tenor mazatleco Jorge Echeagaray se presentó junto al Mariachi Vargas y cantó el Corrido de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
