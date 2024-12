Viven sinaloenses inolvidable noche de paz y amor con Navidad Sinfónico

Una verdadera noche de paz y amor fue la que disfrutó el publicó que se dio a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen para disfrutar el concierto denominado Navidad Sinfónico a cargo del Gordon Campbell Coral, a beneficio del comedor comunitario que ofrece la parroquia.

El sacerdote Miguel Soto, destacó que este concierto fue una iniciativa del maestro Gordon Campbell, quien gracias a su sensibilidad quiso contribuir con el coro y un ensamble de músicos para ofrecer este concierto navideño en beneficiencia.

“Actualmente, el comedor da 200 desayunos y 200 comidas diarias a personas sin hogar y desempleados, esto gracias a la aportación económica de toda la comunidad culichi, además, cabe señala que en estos últimos tres meses la cifra de personas desempleadas ha aumentado mucho, nos creció la familia por este aspecto, aquí vienen familias, niños, familias que están buscando empleo, y que no tienen que comer, yo agradezco a la gente que se ha sumado, pero hace falta más ayuda, y aquí recibimos donaciones, todo lo que se coma, huevo, frijol arroz, aquí lo aprovechamos”, resaltó el sacerdote.

Ante un recinto que lució lleno en su totalidad, el coro conformado por más de 50 personas, brindó una tarde especial a los presentes, avivando al máximo el espíritu navideño interpretando los temas Gloria in excelsis deo, Agnus dei, Adeste fideles, Oh holy night, Feliz Navidad, Campana sobre campana, Noche de paz, Many moods of christmas, culminando este concierto decembrino entonando una pieza inolvidable, el Halleluya de Handel, con el que el coro arrancó un sonoro aplauso de pie por parte de los presentes, cerrando así una verdadera noche de paz y amor.