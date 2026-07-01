Viven un encuentro astronómico en Casa del Marino

La lluvia y el cielo completamente nublado impidieron que la Sociedad Astronómica Mazatleca realizará la esperada observación de los planetas Júpiter, Venus y Mercurio, programada en Casa del Marino.

Sin embargo, el mal tiempo no frenó el entusiasmo de los asistentes, quienes permanecieron en el recinto para participar en una charla de divulgación científica impartida por David Ezequiel, acompañado por integrantes y especialistas de la asociación.

Durante la reunión, los expositores compartieron información sobre los planetas que serían visibles en la jornada, además de explicar diversos fenómenos astronómicos, el funcionamiento de los telescopios y la importancia de fomentar el interés por la observación del cielo nocturno.

Los asistentes aprovecharon el espacio para resolver dudas e intercambiar experiencias con los especialistas, convirtiendo la actividad en un encuentro de aprendizaje y convivencia entre aficionados y público en general.

Los organizadores señalaron que esperan reprogramar la observación cuando las condiciones meteorológicas sean favorables, con el propósito de que los asistentes puedan disfrutar de la alineación y observación de los planetas previstos.