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Divulgación científica

Viven un encuentro astronómico en Casa del Marino

La Sociedad Astronómica Mazatleca transformó la actividad en una charla sobre astronomía, luego de que las condiciones climatológicas impidieron observar Júpiter, Venus y Mercurio.
Marisela González |
01/07/2026 14:11
01/07/2026 14:11

La lluvia y el cielo completamente nublado impidieron que la Sociedad Astronómica Mazatleca realizará la esperada observación de los planetas Júpiter, Venus y Mercurio, programada en Casa del Marino.

Sin embargo, el mal tiempo no frenó el entusiasmo de los asistentes, quienes permanecieron en el recinto para participar en una charla de divulgación científica impartida por David Ezequiel, acompañado por integrantes y especialistas de la asociación.

Durante la reunión, los expositores compartieron información sobre los planetas que serían visibles en la jornada, además de explicar diversos fenómenos astronómicos, el funcionamiento de los telescopios y la importancia de fomentar el interés por la observación del cielo nocturno.

Los asistentes aprovecharon el espacio para resolver dudas e intercambiar experiencias con los especialistas, convirtiendo la actividad en un encuentro de aprendizaje y convivencia entre aficionados y público en general.

Los organizadores señalaron que esperan reprogramar la observación cuando las condiciones meteorológicas sean favorables, con el propósito de que los asistentes puedan disfrutar de la alineación y observación de los planetas previstos.

  • $!David Ezequiel, presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca, y especialistas de la SAMAZ.
    David Ezequiel, presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca, y especialistas de la SAMAZ. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Aunque el cielo nublado impidió la observación de Júpiter, Venus y Mercurio, los asistentes disfrutaron de una charla de divulgación astronómica.
    Aunque el cielo nublado impidió la observación de Júpiter, Venus y Mercurio, los asistentes disfrutaron de una charla de divulgación astronómica. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Érick, Mirna y Noemí.
    Érick, Mirna y Noemí. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Diego Quevedo y Aldo Quevedo.
    Diego Quevedo y Aldo Quevedo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Estefani Claudio y Christian Tirado.
    Estefani Claudio y Christian Tirado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Juan Manuel Valdez y Adriana Lerma.
    Juan Manuel Valdez y Adriana Lerma. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ana Orona
    Ana Orona ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carolina Lizárraga y Helen Briseño.
    Carolina Lizárraga y Helen Briseño. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Yadira Romero y Julio César Aguilar.
    Yadira Romero y Julio César Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrés Pimentel y Verónica Esparza.
    Andrés Pimentel y Verónica Esparza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mónica Muñoz y Salvador Alí.
    Mónica Muñoz y Salvador Alí. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carlos Medina y Mariana Juárez.
    Carlos Medina y Mariana Juárez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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