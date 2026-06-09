Viven una fiesta musical en el Centro Histórico

Las calles y la Plazuela Machado del Centro Histórico se llenaron de vida, color y sonidos durante la celebración del Día de la Música, evento que reunió a cientos de asistentes en una gran fiesta cultural al aire libre.

Familias, grupos de amigos y turistas recorrieron los distintos escenarios instalados en la zona para disfrutar de una amplia variedad de propuestas musicales que incluyeron pop, jazz, trova, música regional, ritmos latinos, entre otros.

Desde temprana hora, los asistentes aprovecharon la oportunidad para escuchar a artistas locales y agrupaciones invitadas, quienes pusieron el ambiente en cada rincón del corazón de la ciudad.

Entre aplausos, bailes y momentos para capturar fotografías, el público disfrutó de una experiencia que promovió la convivencia y el encuentro con la música en un entorno emblemático.

Los restaurantes, cafeterías y espacios públicos también se sumaron al festejo, ofreciendo una atmósfera especial que permitió a los visitantes vivir una velada diferente.