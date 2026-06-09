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Música

Viven una fiesta musical en el Centro Histórico

Familias, turistas y amantes de la música disfrutan de una jornada llena de ritmo, talento y convivencia durante la celebración del Día de la Música
Marisela González |
09/06/2026 15:33
09/06/2026 15:33

Las calles y la Plazuela Machado del Centro Histórico se llenaron de vida, color y sonidos durante la celebración del Día de la Música, evento que reunió a cientos de asistentes en una gran fiesta cultural al aire libre.

Familias, grupos de amigos y turistas recorrieron los distintos escenarios instalados en la zona para disfrutar de una amplia variedad de propuestas musicales que incluyeron pop, jazz, trova, música regional, ritmos latinos, entre otros.

Desde temprana hora, los asistentes aprovecharon la oportunidad para escuchar a artistas locales y agrupaciones invitadas, quienes pusieron el ambiente en cada rincón del corazón de la ciudad.

Entre aplausos, bailes y momentos para capturar fotografías, el público disfrutó de una experiencia que promovió la convivencia y el encuentro con la música en un entorno emblemático.

Los restaurantes, cafeterías y espacios públicos también se sumaron al festejo, ofreciendo una atmósfera especial que permitió a los visitantes vivir una velada diferente.

  • $!Vanessa Gama y Enrique Patrón de Rueda.
    Vanessa Gama y Enrique Patrón de Rueda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Irma Calderón, Berenice Ibarra, Mireya Ibarra y Norma Alicia Aguilar.
    Irma Calderón, Berenice Ibarra, Mireya Ibarra y Norma Alicia Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Javier Osuna “El Chiras” y Guillermo Orrante, Rey y Príncipe Real del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, respectivamente.
    Javier Osuna “El Chiras” y Guillermo Orrante, Rey y Príncipe Real del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jesús Simón García, Lourdes García, Marielos García, Juliette Cota y Shaula Cota.
    Jesús Simón García, Lourdes García, Marielos García, Juliette Cota y Shaula Cota. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La familia Navarro disfrutó de la fiesta.
    La familia Navarro disfrutó de la fiesta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cinthia y Claudia Arámburo.
    Cinthia y Claudia Arámburo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Claudio Valdez, Jonathan Sierra, Claudia Ávalos y Esperanza Sánchez.
    Claudio Valdez, Jonathan Sierra, Claudia Ávalos y Esperanza Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Hilda, Lorena y Dinora Báez, de Guamúchil.
    Hilda, Lorena y Dinora Báez, de Guamúchil. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alma Álvarez junto a Romina, Valeria, Regina y Jesús Alcaraz.
    Alma Álvarez junto a Romina, Valeria, Regina y Jesús Alcaraz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eileen Cruz, Anahí Esparza y Mariana Guerrero, Reina Infantil, Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales, del Carnaval 2026, respectivamente.
    Eileen Cruz, Anahí Esparza y Mariana Guerrero, Reina Infantil, Reina del Carnaval y Reina de los Juegos Florales, del Carnaval 2026, respectivamente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Samantha Bastidas y Roberto Castro Cedano.
    Samantha Bastidas y Roberto Castro Cedano. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los asistentes disfrutaron de los distintos géneros musicales que se ofrecieron en el lugar.
    Los asistentes disfrutaron de los distintos géneros musicales que se ofrecieron en el lugar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Día de la Música
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