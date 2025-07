Sonriendo a plenitud, Bárbara Coppel disfruta su vida familiar en Madrid, pero este verano vuelve de visita a su Mazatlán.

La socialité asegura sentirse orgullosa y emocionada cada que vuelve a su casa en el Mazatlán que tanto añora.

La joven madre y empresaria se dijo orgullosa a su regreso al puerto sinaloense donde creció y cuenta que se ha convertido en una ferviente promotora al exterior, de lo espectacular que se ha desarrollado hoy en día.

Luego de cinco años de vivir en España, madre de tres hijos, Amaia, Bastien y Kilian, Bárbara regresa a Mazatlán y se encuentra impactada de su crecimiento con nuevos hoteles, torres, restaurantes, pero también ve que persisten los lugares que de estudiante frecuentaba cuando vivía aquí.

“Estoy impactada, nunca había visto tantas torres, pero veo cosas que todavía están, hoteles, puestos, restaurantes igualitos con torres que lo rodean. Es de impacto. Me encanta porque todo está igual, su comida y su maravillosa gente, pero demasiado desarrollado”, comenta.

Emocionada, una de las tres herederas de Lety y Ernesto Coppel asistió la noche del jueves a la apertura del nuevo hotel del grupo Pueblo Bonito de su familia, el Vantage, en el Centro Histórico de Mazatlán, y por supuesto que no descartó vivir de nuevo en el puerto, pero no por lo pronto.

“Nunca digas nunca, ahorita todavía no, pero no lo descartaría, es un lugar espectacular, me encanta y no conozco gente más buena onda como las que viven en Mazatlán. Mis amigas del alma, aquí las tengo”.

La descendiente de la dinastía hotelera de los Coppel dijo añorar de Mazatlán su infancia y su comida.

“Sí, mis amigas del alma están aquí. Los callos de hacha, el ceviche de sierra, cocos, frijoles puercos, tamales de elote de la cuchilla, agua de ciruela de la copita de leche, tamales barbones de Escuinapa, las nieves de garrafa de Medrano, asado a la plaza. Hijole, la comida es muy rica aquí y todo esto lo extraño”, expresa.

Barbie, como le llaman de cariño, se mostró agradecida con la vida por su familia, sus hijos, su esposo Alejandro Hank Amaya y su negocio como empresaria.

“Me ha ido súper bien, feliz de la vida, con mis hijos, mi marido, llevo mi negocio a distancia con un buen equipo de trabajo. Me siento muy completa actualmente”, finalizó en entrevista para Noroeste.

Su vida

Nacida en Monterrey, de donde es su mamá, Bárbara Coppel creció en Mazatlán, de donde es su padre, el empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly.

A los 16 años, toda la familia se trasladó a vivir a Los Cabos, donde se encuentra la mayoría de los hoteles de la cadena Pueblo Bonito, propiedad de su familia.

Luego de vivir en varias partes del mundo, entre ellas la Ciudad de México y Sevilla, España, la socialité tiene su residencia actualmente en Madrid, donde vive con su esposo Alejandro Hank Amaya y sus tres hijos: Amaia, Bastien y Kilian.