Wendy Hardouin asume presidencia de Cruz Roja Mazatlán

La nueva presidenta de la delegación de Cruz Roja Mexicana promete trabajo cercano, transparente y en equipo durante el periodo 2026-2027
Marisela González
08/03/2026 14:35
Wendy Jane Hardouin rindió protesta como nueva presidenta de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán.

A la ceremonia asistieron voluntarios, socorristas, damas del comité, personal médico y administrativo, así como autoridades municipales, entre ellas, la Alcaldesa Estrella Palacios, e invitados especiales.

También estuvieron presentes familiares y amigos de la nueva presidenta, algunos de ellos provenientes de Canadá, quienes la acompañaron en este momento significativo.

Hardouin releva en el cargo a Tere Gallo de Gil, a quien agradeció su liderazgo y dedicación durante su gestión al frente de la institución.

Durante su mensaje, la nueva presidenta destacó el valor del trabajo en equipo y reiteró su compromiso de desempeñar el cargo con responsabilidad, transparencia y cercanía con la comunidad.

Asimismo, reconoció la labor de voluntarios, socorristas, colaboradores y donantes, a quienes calificó como “el corazón de esta institución”.

Con entusiasmo y visiblemente emocionada, Hardouin cerró su mensaje recordando una frase de la cantante Chavela Vargas: “Los mexicanos nacemos donde nos da la gana”, reafirmando así su orgullo de ser mazatleca de corazón y su compromiso con la comunidad.

La ceremonia concluyó entre aplausos, abrazos y felicitaciones para la nueva presidenta y el Consejo Directivo, quienes iniciarán una nueva etapa de trabajo al servicio de la población mazatleca.

Reconocimiento especial

En la ceremonia, el Delegado en Sinaloa de la Cruz Roja Mexicana agradeció por el trabajo de Tere Gallo, de quien se refirió como la “Santa Teresa de Mazatlán” y reiteró su apoyo para la nueva presidenta y los integrantes del Consejo Directivo 2026-2027 que ya venían trabajando todos en el anterior Consejo, por lo que repiten en esta responsabilidad.

