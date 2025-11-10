‘Wine Sea Fest’ celebra su primera edición junto al mar

El puerto se vistió de gala para recibir la primera edición del Wine Sea Fest Mazatlán, un festival que combinó lo mejor del vino, la gastronomía y la buena compañía.

Con la vista al mar y un ambiente festivo, cientos de personas se dieron cita para disfrutar de paellas, pescado zarandeado y una cuidada selección de más de 75 etiquetas de vino provenientes de distintas regiones del país y del mundo.

Durante la ceremonia inaugural, Soraya Lora, directora general de Triana Eventos y parte del comité organizador, destacó que este festival representa una apuesta por elevar el nivel de los eventos en Mazatlán y crear experiencias que fortalezcan la cultura del vino en la región.

El evento no solo fue una degustación, sino también una experiencia sensorial y de aprendizaje. Los asistentes participaron en talleres y catas guiadas por sommeliers expertos, quienes compartieron conocimientos sobre maridaje, tipos de uva y tendencias en la industria vinícola.

Con música en vivo, un atardecer dorado y un ambiente de convivencia, el evento se consolidó desde su primera edición como una nueva propuesta que celebra el arte de disfrutar.