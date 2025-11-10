Gente
|
Convivencia

‘Wine Sea Fest’ celebra su primera edición junto al mar

Entre copas de vino, aromas a paella y la brisa marina, cientos de asistentes disfrutaron del encuentro que reunió más de 75 etiquetas nacionales e internacionales, gastronomía local y un ambiente relajado frente al Pacífico.
Marisela González |
10/11/2025 13:41
El puerto se vistió de gala para recibir la primera edición del Wine Sea Fest Mazatlán, un festival que combinó lo mejor del vino, la gastronomía y la buena compañía.

Con la vista al mar y un ambiente festivo, cientos de personas se dieron cita para disfrutar de paellas, pescado zarandeado y una cuidada selección de más de 75 etiquetas de vino provenientes de distintas regiones del país y del mundo.

Durante la ceremonia inaugural, Soraya Lora, directora general de Triana Eventos y parte del comité organizador, destacó que este festival representa una apuesta por elevar el nivel de los eventos en Mazatlán y crear experiencias que fortalezcan la cultura del vino en la región.

El evento no solo fue una degustación, sino también una experiencia sensorial y de aprendizaje. Los asistentes participaron en talleres y catas guiadas por sommeliers expertos, quienes compartieron conocimientos sobre maridaje, tipos de uva y tendencias en la industria vinícola.

Con música en vivo, un atardecer dorado y un ambiente de convivencia, el evento se consolidó desde su primera edición como una nueva propuesta que celebra el arte de disfrutar.

  • $!Pepe Gámez, Gilberto del Toro y Víctor Mendicuti.
    Pepe Gámez, Gilberto del Toro y Víctor Mendicuti. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Javier Barrón, Alberto Cruz, Fernando Zúñiga e Israel Zazueta.
    Javier Barrón, Alberto Cruz, Fernando Zúñiga e Israel Zazueta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Antonio Kelly, Eduardo Huerta y Carlos Flores.
    Antonio Kelly, Eduardo Huerta y Carlos Flores. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Esperanza Valdez, Teresa López y Yanina Soto.
    Esperanza Valdez, Teresa López y Yanina Soto. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Kitzia Ayón y Érika Barraza.
    Kitzia Ayón y Érika Barraza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Diana y Maru Toledo junto a Silvina Venegas.
    Diana y Maru Toledo junto a Silvina Venegas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Michelle Aguilar, Nelly Armenta y Bernar Baltezar.
    Michelle Aguilar, Nelly Armenta y Bernar Baltezar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cynthia Arreola y Luis Rendón.
    Cynthia Arreola y Luis Rendón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carolina Pérez
    Carolina Pérez ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Ignacio Mejía, Rosa Elena de Mejía, Juanelo Contla y Ana Partida.
    José Ignacio Mejía, Rosa Elena de Mejía, Juanelo Contla y Ana Partida. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francis Cazares y Guillermo Romero.
    Francis Cazares y Guillermo Romero. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mario Valdez y Grecia Aguilar.
    Mario Valdez y Grecia Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Astorga, Aura Osuna, Libia Cisneros y Alejandro Portillo.
    José Astorga, Aura Osuna, Libia Cisneros y Alejandro Portillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Tiare Taylor, Darcy y Alejandra Osuna y Janeth Parente.
    Tiare Taylor, Darcy y Alejandra Osuna y Janeth Parente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Entre copas de vino, aromas a paella y la brisa marina, cientos de asistentes disfrutaron de la primera edición del “Wine Sea Fest”.
    Entre copas de vino, aromas a paella y la brisa marina, cientos de asistentes disfrutaron de la primera edición del “Wine Sea Fest”. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Festival
#Evento
