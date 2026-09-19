¿Y qué sigue?

La pregunta flota en el aire después de la gran marcha, la gente espera mejoras sustanciales, pero ¿el gobierno le responderá o habrá más de lo mismo? El contexto La gran marcha multitudinaria del domingo pasado en Culiacán mostró a gente harta de que la situación en Sinaloa empeore a pesar de los insistentes reclamos masivos, uno de ellos - la marcha de los niños fallecidos por sicarios del año pasado- subió airada hasta la oficina del gobernador provocando daños en la recepción y se evitó algo peor. De nueva cuenta los más de 50 mil, participantes, algunos cuentan 80 mil por el conteo del dron, fue visiblemente mayor a la del 2025 del “Ya Basta”. Pero no son las únicas: la de los agricultores, las madres buscadoras, la gente que ha perdido a los suyos, los universitarios, muchos han venido reclamándole al gobierno que haga lo suyo pero los resultados no se ven ni se sienten.

Las peticiones y exigencias

Los empresarios, los comerciantes, la ciudadanía, se están organizando para continuar y sentarse, con buena actitud pero con firmeza, en la mesa con el gobierno estatal y federal con una serie de peticiones concretas para levantar el estado y evitar el colapso de continuar así. El gobierno interino de Sinaloa y el federal tienen la oportunidad de demostrar en los hechos que gobiernan para el pueblo que tanto presumen o que podría ser solo un gobierno de transición para consolidar las próximas elecciones, eso sí les preocupa y se ocupan.

Ante este escenario

Nos preguntamos ¿La gobernadora interina qué facultades reales tiene para mejorar las diversas crisis del estado que se le presenten? ¿El gobierno federal está dispuesto realmente a aplicar un estado de derecho reduciendo drásticamente la impunidad y la corrupción local? ¿El ejército tiene las órdenes de acabar con la violencia desatada a fondo? Consideremos este contexto para hacer las peticiones y proponer soluciones concretas en la seguridad, búsqueda de los desaparecidos, de los incentivos económicos y fiscales para apoyar a todos los sectores productivos, exigencias todas legítimas y urgentes por cierto. O sea, al sentarse en las respectivas mesas ¿Se está con las personas adecuadas para resolver realmente la situación? ¿Hay un interés genuino de resolver de parte del gobierno federal por las mismas crisis que directa e indirectamente provocaron con la falta de apoyos, omisiones y errores? Este el contexto que hay que tener claro para no generar falsas expectativas, ni tirar la toalla de parte de la ciudadanía, ni caer en el clásico juego del gobierno.

¿Qué ha significado la Transformación?

Ubiquémonos. Evidentemente en ocho años el país cambió drásticamente. “La Transformación” en México ha significado en términos reales un cambio de prioridades y en nuestra forma de vivir: - Aumentó considerablemente el salario mínimo y se apoya a gente marginada crecientemente con las tarjetas. - Gasto público excesivo y déficit fiscal con una deuda externa que se “traga” con sus intereses el presupuesto en salud y otras prioridades. - Se centralizó el gasto público, destinado a las tarjetas del bienestar con fines clientelares. Se gasta en grandes proyectos de infraestructura controlados por el Estado que no son rentables. - Cambió el rol del ejército con tareas civiles, construcción, control de aduanas, administradores, aumentándole su presupuesto y poniéndolo a patrullar sin resolver la violencia. - En lo político e institucional las reformas legales y constitucionales han sido destinadas a debilitar los contrapesos políticos, centralizando el poder en el Ejecutivo y en el partido gobernante. - En la seguridad en muchas regiones el narco manda y el ciudadano paga un doble impuesto violentando esas regiones. - En lo económico. El T-Mec ha resultado un gran soporte en las exportaciones y en la economía. Hemos dejado de ser productores y exportadores de maíz blanco e importamos alimentos principalmente de EEUU, por falta de incentivos al campo, a las granjas camaroneras por el comercio ilegal ecuatoriano que entra. - La destrucción progresiva de la certeza jurídica con la elección de los jueces del acordeón que seguirá si se consolida Morena en las próximas elecciones. El ciudadano está perdiendo quien lo defienda de los abusos del estado y del narco. Además ahuyenta la nueva inversión extranjera.

¿Ha habido voluntad para los apoyos?

Las marchas reclaman soluciones urgentes, a continuación mencionamos solo un hecho relevante: - Apoyos a Cuba. Durante el período de López y el actual, Pemex ha enviado petróleo y derivados a Cuba entre 2023 y 2025, por un valor estimado de 1,500 millones de dólares (500 millones aprox. solo en 2025), bajo esquemas de “contratos abiertos” o “ayuda humanitaria”. (Cfr. SEC, US) - La deuda de Pemex. Mientras la deuda a los proveedores locales supera los $ 374 mil millones de pesos; por falta de liquidez aplazó hasta 2033 el pago de dos tercios de esa deuda, asfixiando a sus proveedores en Cd. Del Carmen, Veracruz y otros que padecen una severa crisis desde hace más de 2 años. Pemex y la CFE, son solo botones de muestra. ¿Qué tan dispuesto estás a que le ayuda se quede en tu estado?

La pregunta flota en el aire después de la gran marcha, la gente espera mejoras sustanciales, pero ¿el gobierno le responderá o habrá más de lo mismo?