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Baby shower

Yajaira Rosas celebra la dulce espera de Josué Emilio

Familiares y amistades acompañan a la futura mamá en un cálido prebebé realizado en el restaurante Panamá Cabo Carena, donde compartió la felicidad de esperar a su primer hijo junto a su esposo, Josué Flores.
Marisela González |
12/07/2026 11:43
12/07/2026 11:43

Rodeada del cariño de familiares y amistades, Yajaira Rosas Saucedo protagonizó un emotivo prebebé con motivo de la próxima llegada de su hijo, Josué Emilio, quien nacerá a mediados de septiembre.

El festejo se llevó a cabo en el restaurante Panamá Cabo Carena, donde los asistentes disfrutaron de una agradable tarde de convivencia, buenos deseos y detalles especialmente preparados para celebrar esta nueva etapa en la vida de la futura mamá.

Yajaira compartió la emoción de la espera junto a su esposo, Josué Flores, con quien cuenta los días para dar la bienvenida al pequeño Josué Emilio, cuya llegada ha llenado de ilusión a toda la familia.

Durante la reunión no faltaron las felicitaciones, los obsequios para el bebé y los momentos especiales que quedaron plasmados en fotografías, haciendo de la celebración un recuerdo inolvidable para los futuros papás.

Decoración

El pastel de dos pisos, decorado con tiernos ositos y el nombre de Josué Emilio, lució en la decoración y se convirtió en uno de los detalles más especiales de la celebración.

  • $!Jimena Médina, Daniela Avena, Yajaira Rosas, Lolis Rubio y Laura Saucedo.
    Jimena Médina, Daniela Avena, Yajaira Rosas, Lolis Rubio y Laura Saucedo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Catalina Castañeda, Karla Peralta, Francisca Salas, Arely Lizárraga y Cristina Velarde.
    Catalina Castañeda, Karla Peralta, Francisca Salas, Arely Lizárraga y Cristina Velarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Graciela Tapia, Patricia Maldonado, Yajaira Rosas, Teresa Maldonado, Cristina Salas y Norma Osuna
    Graciela Tapia, Patricia Maldonado, Yajaira Rosas, Teresa Maldonado, Cristina Salas y Norma Osuna ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Silvia Mayorquín, Isabel de Chicuate y Lourdes Portillo.
    Silvia Mayorquín, Isabel de Chicuate y Lourdes Portillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Diana Rice, Laura Delia Hernández, María Félix y Alma Zepeda.
    Diana Rice, Laura Delia Hernández, María Félix y Alma Zepeda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mónica Rochín, Margarita Ulloa, Olga Comparán y Maribel Lizárraga.
    Mónica Rochín, Margarita Ulloa, Olga Comparán y Maribel Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Conchita Flores, Rebeca García y Vicky Castro.
    Conchita Flores, Rebeca García y Vicky Castro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jimena Medina, Angélica Arreguín, Fabiola Orrante y Reyna Aguilera.
    Jimena Medina, Angélica Arreguín, Fabiola Orrante y Reyna Aguilera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Una agradable tarde pasó Yajaira junto a sus invitadas.
    Una agradable tarde pasó Yajaira junto a sus invitadas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Muchos consejos y buenos deseos recibió la festejada ese día de sus invitadas.
    Muchos consejos y buenos deseos recibió la festejada ese día de sus invitadas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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