Yajaira Rosas celebra la dulce espera de Josué Emilio

Rodeada del cariño de familiares y amistades, Yajaira Rosas Saucedo protagonizó un emotivo prebebé con motivo de la próxima llegada de su hijo, Josué Emilio, quien nacerá a mediados de septiembre.

El festejo se llevó a cabo en el restaurante Panamá Cabo Carena, donde los asistentes disfrutaron de una agradable tarde de convivencia, buenos deseos y detalles especialmente preparados para celebrar esta nueva etapa en la vida de la futura mamá.

Yajaira compartió la emoción de la espera junto a su esposo, Josué Flores, con quien cuenta los días para dar la bienvenida al pequeño Josué Emilio, cuya llegada ha llenado de ilusión a toda la familia.

Durante la reunión no faltaron las felicitaciones, los obsequios para el bebé y los momentos especiales que quedaron plasmados en fotografías, haciendo de la celebración un recuerdo inolvidable para los futuros papás.

Decoración

El pastel de dos pisos, decorado con tiernos ositos y el nombre de Josué Emilio, lució en la decoración y se convirtió en uno de los detalles más especiales de la celebración.