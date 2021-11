Saliendo de la zona y cruzando la Avenida Múnich, donde ahora son los campitos de la Juárez, se encontraba en ese tiempo la Liga Quintero Castañeda, donde formaban a niños beisbolistas desde los 3 años de edad a los 15 años.

Alma conducía un vocho destartalado y solían pasar por la Liga Quintero, donde José veía a niños con uniformes de colores jugando con pelotas.

El pequeño José comenzó a pedirle a su mamá que lo llevara a jugar beisbol, pero por una cosa o la otra, Alma no se decidía a llevarlo.

“Pero un día me vio y me dijo: ‘siempre me dices que me vas a traer a jugar y no me traes’, en ese momento toqué fondo y casi me daban ganas de llorar”.

El siguiente domingo fue el primer día en que José llegó de la mano de su madre a los campos de la Liga Quintero, se presentaron en las oficinas y los mandaron con el entrenador Luis “El Conejo” Valdez... ahí inició la historia del beisbolista.