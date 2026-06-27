$!Yoga y gastronomía se unen en la experiencia ‘Move With Me’ en La Casona

En un ambiente de tranquilidad y convivencia, alrededor de 15 personas participaron en la experiencia “Move With Me: Yoga + Desayuno”, realizada en La Casona, donde la práctica del yoga se combinó con una propuesta gastronómica diseñada especialmente para la ocasión.

La clase fue impartida por la instructora Laura Graef, quien guió a los asistentes en una sesión enfocada en el fortalecimiento físico y mental mediante técnicas de respiración, ejercicios de fuerza, flexibilidad y prácticas para perfeccionar posturas como los parados de manos y de cabeza.

La arquitectura histórica de La Casona aportó un ambiente de identidad, calidez y atemporalidad que complementó la experiencia de bienestar vivida por los participantes.

”Consistió en una experiencia de yoga en combinación con la gastronomía de Cayenna, donde varios yoguis vinieron a perfeccionar su práctica y a conocer más sobre la ciencia y la tradición del yoga. Trabajamos respiración, fuerza, flexibilidad y el fortalecimiento del cuerpo, porque fortaleciendo el cuerpo también se fortalece la mente”, expresó Graef.