$!Yoga y gastronomía se unen en la experiencia ‘Move With Me’ en La Casona

En un ambiente de tranquilidad y convivencia, alrededor de 15 personas participaron en la experiencia “Move With Me: Yoga + Desayuno”, realizada en La Casona, donde la práctica del yoga se combinó con una propuesta gastronómica diseñada especialmente para la ocasión.
La clase fue impartida por la instructora Laura Graef, quien guió a los asistentes en una sesión enfocada en el fortalecimiento físico y mental mediante técnicas de respiración, ejercicios de fuerza, flexibilidad y prácticas para perfeccionar posturas como los parados de manos y de cabeza.
La arquitectura histórica de La Casona aportó un ambiente de identidad, calidez y atemporalidad que complementó la experiencia de bienestar vivida por los participantes.
”Consistió en una experiencia de yoga en combinación con la gastronomía de Cayenna, donde varios yoguis vinieron a perfeccionar su práctica y a conocer más sobre la ciencia y la tradición del yoga. Trabajamos respiración, fuerza, flexibilidad y el fortalecimiento del cuerpo, porque fortaleciendo el cuerpo también se fortalece la mente”, expresó Graef.
La instructora adelantó que este tipo de encuentros se realizarán de forma regular en La Casona y estarán abiertos al público en general, sin importar la edad o el nivel de experiencia.
”No hay edad, lo único que necesitas es un cuerpo humano y tu tapete de yoga. Todo el mundo es bienvenido”, comentó.
El evento contó con el patrocinio de Cayenna Cocina del Mundo, Segafredo y otras marcas colaboradoras.
Al concluir la práctica, los asistentes disfrutaron de un desayuno preparado especialmente para la ocasión, integrado por overnight oats a base de horchata y frutos rojos, toast de queso brie con jamón serrano, jugo verde o de betabel y una barra de café de Segafredo.
La iniciativa busca consolidarse como una propuesta que combine bienestar, alimentación y convivencia en uno de los espacios con mayor valor en el Centro Histórico de Mazatlán.