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Acto académico

Zarpan hacia nuevos retos oficiales de la Escuela Náutica de Mazatlán

Familiares y amigos acompañan a 85 cadetes durante la ceremonia de graduación de la Escuela Náutica Mercante ‘Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo’, en una jornada llena de orgullo, emoción y nuevos comienzos
Marisela González |
29/06/2026 14:24
29/06/2026 14:24

Con la emoción de haber cumplido una meta y acompañados de sus familiares, 85 jóvenes celebraron su graduación de la Escuela Náutica Mercante “Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo”, con lo que inician una nueva etapa profesional.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y maestros, quienes compartieron con los egresados una jornada llena de orgullo y buenos deseos.

Entre fotografías y abrazos, los nuevos oficiales recibieron sus reconocimientos tras años de preparación y disciplina.

Con sus uniformes blancos, los graduados desfilaron frente al presídium, mostrando el compromiso adquirido durante su formación para integrarse a la Marina Mercante.

El momento más emotivo llegó al finalizar el acto, cuando los jóvenes celebraron junto a sus familias este logro que marca el comienzo de nuevos retos en su vida profesional.

  • $!Aarón Villanueva y Clark Wather.
    Aarón Villanueva y Clark Wather. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Con sus uniformes blancos, los graduados desfilaron frente al presídium
    Con sus uniformes blancos, los graduados desfilaron frente al presídium ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los egresados recibieron su documentación de manos de las autoridades del plantel e invitados especiales.
    Los egresados recibieron su documentación de manos de las autoridades del plantel e invitados especiales. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julio César Pescina, María Marissa Abarca y Leonardo Tun.
    Julio César Pescina, María Marissa Abarca y Leonardo Tun. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alejandro Félix y Felipe García.
    Alejandro Félix y Felipe García. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eduardo Félix Ramos con su familia.
    Eduardo Félix Ramos con su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yahir Eduardo Ramírez López con su familia.
    Yahir Eduardo Ramírez López con su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Silvia Salazar, Silvia Karina Higuera y José Carlos Higuera.
    Silvia Salazar, Silvia Karina Higuera y José Carlos Higuera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julio Hernández Rodríguez entre sus familiares.
    Julio Hernández Rodríguez entre sus familiares. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Claudia Vanessa, Javier Ramsés Ruiz y Francisco Ruiz.
    Claudia Vanessa, Javier Ramsés Ruiz y Francisco Ruiz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Alicia Gaspar, Leonardo Islas y Juan Carlos Escoto.
    José Alicia Gaspar, Leonardo Islas y Juan Carlos Escoto. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gerardo Chirino, Jesús Teyes, Milangela Arteaga, Max Arena, Johana Zataráin y Adela Moreno.
    Gerardo Chirino, Jesús Teyes, Milangela Arteaga, Max Arena, Johana Zataráin y Adela Moreno. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Melissa y Miguel Ángel Sarabia, Roselín Squeiros y Will Pottratz.
    Melissa y Miguel Ángel Sarabia, Roselín Squeiros y Will Pottratz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ricardo Barrón e Irasema Meza.
    Ricardo Barrón e Irasema Meza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Liliana Vázquez, Daniel Quintero y Daniel Quintero Ayala.
    Liliana Vázquez, Daniel Quintero y Daniel Quintero Ayala. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Escuela Náutica
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