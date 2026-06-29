Zarpan hacia nuevos retos oficiales de la Escuela Náutica de Mazatlán

Con la emoción de haber cumplido una meta y acompañados de sus familiares, 85 jóvenes celebraron su graduación de la Escuela Náutica Mercante “Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo”, con lo que inician una nueva etapa profesional.

La ceremonia reunió a familiares, amigos y maestros, quienes compartieron con los egresados una jornada llena de orgullo y buenos deseos.

Entre fotografías y abrazos, los nuevos oficiales recibieron sus reconocimientos tras años de preparación y disciplina.

Con sus uniformes blancos, los graduados desfilaron frente al presídium, mostrando el compromiso adquirido durante su formación para integrarse a la Marina Mercante.

El momento más emotivo llegó al finalizar el acto, cuando los jóvenes celebraron junto a sus familias este logro que marca el comienzo de nuevos retos en su vida profesional.