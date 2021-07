Gobernador de Durango respalda viajes a Mazatlán: Quirino

El Gobernador de Durango no está de acuerdo con el llamado hecho el martes por el secretario general de Gobierno de esa entidad, quien pidió a los duranguenses evitar viajar a Mazatlán por el repunte de contagios de Covid-19, informó este miércoles Quirino Ordaz Coppel.

“Hablé con el Gobernador (José Rosas Aispuro), el Gobernador no está de acuerdo en esa declaración. Él me reiteró el apoyo a Sinaloa a que siga viniendo la gente y fue una expresión sin el consentimiento del Gobernador”, expresó el Mandatario estatal desde Los Mochis.

Incluso, Ordaz Coppel dijo ante los medios tener un mensaje de WhatsApp, donde su homólogo duranguense le muestra su respaldo.

-- ¿Es seguro venir a Mazatlán?

“Es más que seguro. Los sinaloenses nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y vamos donde se nos antoje, con esa libertad, tranquilidad, porque tenemos las mejores playas y la mejor gente y la mejor comida. Mira, aquí me dice: ‘Buenas tardes, estimado amigo, ahorita mismo hablo con el secretario para que se retracte de este comentario, de ninguna manera tiene indicaciones de mi parte para hacer estos comentarios’”.

El comentario del funcionario estatal sí ha generado ruido, dijo Ordaz Coppel, pero lo significativo es que ya hay un posicionamiento del Gobernador Aispuro de seguir apoyando para que los duranguenses vengan a Sinaloa.

Reconoció que el repunte en los contagios es consecuencia del relajamiento tanto de la autoridad como de los ciudadanos, por lo que se deben reforzar las acciones preventivas para evitar más contagios.

Para evitar que las nuevas cepas agudicen el escenario de la pandemia en la entidad, se debe avanzar con la vacunación para que más población esté protegida.

Sobre la ocupación hospitalaria, admitió que sí se ha incrementado, incluso con pacientes más jóvenes, familias, incluso.

Insistió en que la población debe utilizar el cubrebocas en el espacio público, sana distancia y gel antibacterial, y cuidar sobre todo a la población vulnerable, como los adultos mayores.

“Yo no soy de hacer las cosas a la fuerza, yo siempre he creído en la responsabilidad de la población. Sí hay que estar anunciando medidas pidiéndole a la gente su participación, pero eso creo que nos ha dado resultado, pero ahorita frente a ese relajamiento que hubo creo que tenemos que volver a reforzar y también no olvidar que estamos en un mes donde vienen las vacaciones. Por eso es que sí necesitamos tener mayor cuidado”.

Hasta el momento, dijo, más de 800 mil sinaloenses han sido vacunados.