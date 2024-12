$!5 beneficios de conectar Shopify con redes sociales

Si tienes una tienda en Shopify y aún no la has vinculado con Instagram, Facebook o TikTok, entonces nuestra nota te ayudará a comprender por qué hacerlo es un movimiento estratégico con el potencial de transformar tu negocio online.

¿Te has dado cuenta de cómo últimamente una gran cantidad de marcas ha aprovechado el potencial de las redes sociales? Hoy, estas plataformas ya no son solo un espacio para compartir fotos, conversaciones o videos graciosos: ahora son un puente directo entre tus productos y millones de clientes potenciales.

1. Convierte tus redes en una extensión de tu tienda

El momento en el que decides convertir tus perfiles sociales en puntos de venta activos, haces posible que cada publicación, historia o video, sea una oportunidad para cerrar una compra. ¿Cómo? A través de funciones como el etiquetado de productos.

Pero no es solo la comodidad lo que hace atractiva esta integración; también está la eficiencia. Gracias a la sincronización automática de las actualizaciones de artículos, inventarios y precios, ya no deberás cargar información en varios sitios; así que si decides lanzar una promoción exclusiva para tus seguidores de Instagram, no necesitas duplicar esfuerzos.

Mediante estas conexiones, igualmente obtendrás acceso a funcionalidades que antes parecían exclusivas de gigantes del e-commerce, como ventas cruzadas, recomendaciones personalizadas e incluso remarketing directo desde las redes, todo basado en datos reales de tu tienda.