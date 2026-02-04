$!5 playas mexicanas que vas a disfrutar más si rentas un auto

Las costas de México son reconocidas en todo el mundo por sus paisajes amigables y su clima cálido. Sin embargo, los verdaderos tesoros de este tipo no siempre están frente al lobby del hotel, sino muchas veces en bahías escondidas y pueblos costeros. Justo esa es la ventaja de tener el control de tu camino cuando rentas un auto: solo tienes que buscar “ playas cerca de mí ” y planear una expedición con total libertad para ver el atardecer desde el punto exacto que elijas. Aquí te presentamos cinco destinos de playa en México que no puedes perderte:

1. Riviera Maya

Aunque Cancún es la puerta de entrada, la verdadera magia sucede al conducir hacia el sur: puedes desayunar en tu hotel en la Zona Hotelera y, en menos de una hora, estar explorando las aguas cristalinas de un cenote privado o los vestigios de Tulum. Como opción de hospedaje en la zona destaca Rosewood Mayakoba, un refugio rodeado de lagunas y manglares, con atracciones para todo tipo de gustos y acceso controlado para mayor privacidad y seguridad. Si prefieres explorar más la zona, decídete a conducir hasta Arca, en Tulum, para deleitarte en su cocina de fuego abierto en medio de la selva. Ofrece una sofisticación rústica inigualable que además es un deleite para el paladar.

2. La Costa de Yucatán

Desde la ciudad de Mérida, Yucatán, puedes conducir hasta Progreso y continuar hacia Telchac Puerto o la reserva de Celestún. Es una ruta de flamencos rosas, aguas color esmeralda y una paz absoluta que no se encuentra en otros destinos masivos. En esta zona, hay opciones de hospedaje que te harán disfrutar de un descanso reparador en medio de la naturaleza, como Chablé Yucatán, un resort galardonado mundialmente por su diseño y servicio de spa completo. Por otro lado, puedes vivir una gran experiencia gastronómica en Ixi’im, donde la tradición yucateca se refina con técnicas modernas bajo la dirección del chef Jorge Vallejo.

3. Punta Mita y la Riviera Nayarit

Este corredor de lujo se disfruta mejor saltando de playa en playa. Desde la exclusividad de Punta Mita hasta el ambiente bohemio de Sayulita o San Pancho, donde podrás surfear o pasar un día relajado conociendo la cultura local. Tener un auto a tu disposición te da la flexibilidad de vivir ambos mundos en uno o pocos días por la zona, en los que podrás tener una experiencia más auténtica, con todo tipo de actividades, gracias a sus tranquilas aguas. Luego de ver el paisaje, considera las opciones de hospedaje que ofrecen los resorts como Four Seasons y el St Regis que cuentan con hermosas playas privadas, donde podrás practicar deportes acuáticos, como el surf, snorkel o buceo, o simplemente relajarte en su spa. Estando en la zona, no te pierdas la oportunidad de visitar Carolina, considerado el restaurante más reconocido de Bahía de Banderas, una opción gourmet de cocina mexicana, que cuenta con fama internacional por la creatividad de su menú con raíces mexicanas.

4. Costa Esmeralda en Veracruz

Si eres un turista que busca historia y naturaleza exuberante, la Costa Esmeralda en Veracruz es un destino fascinante. Además, manejar por la carretera costera te da la oportunidad de detenerte a observar paisajes completamente vírgenes y lejos del tumulto. Para hospedarte, puedes considerar el Maison Couturier, una antigua finca francesa convertida en hotel boutique con un encanto europeo-tropical único. Cuenta con jardines, albercas al aire libre y servicio de spa. En el puerto, anímate a probar la oferta culinaria de Rosato, un restaurante de comida italiana en la Costa de Oro del puerto jarocho.

5. Los Cabos, Baja California

Para llegar al punto donde el Mar de Cortés se une con el Pacífico, las distancias pueden ser vastas, pero los paisajes que conforman el camino serán parte de las postales que quedarán en tu memoria. No te pierdas la oportunidad de transitar entre San José del Cabo (artístico y sereno) y Cabo San Lucas (vibrante y cosmopolita) para vivir una experiencia completa de la zona y conocer todo lo que tiene por ofrecer. Para disfrutar al máximo del paisaje marítimo, considera hospedarte en One&Only Palmilla, un resort con vista a las aguas turquesas de la península y que además ofrece actividades como surf, cabalgata o golf, así como servicio de spa. Date la oportunidad de conocer Flora’s Field Kitchen en Ánimas Bajas. Llegar en auto a esta granja orgánica con opciones veganas es parte del encanto de disfrutar platillos “del campo a la mesa” en un entorno auténtico.

Renta un auto de forma confiable y visita las playas que quieras

Para que tu única preocupación sea elegir el próximo destino en el mapa, el proceso de rentar un auto debe ser cuidadoso e informado. Aquí te compartimos algunas recomendaciones para que hagas una buena elección: 1. Busca una agencia con presencia internacional Las empresas reconocidas ofrecen la garantía de tener una flota moderna y procesos estandarizados. Además, tienen sucursales en los principales aeropuertos y destinos turísticos, como una forma de brindarte la tranquilidad de contar con soporte en cualquier punto de tu ruta. 2. Verifica la cobertura de seguros Asegúrate de contratar una cobertura amplia que incluya toda la protección necesaria para que explores con tranquilidad. Revisa siempre que la póliza sea clara y no oculte cargos adicionales al momento de la entrega del vehículo. 3. Reserva con anticipación y usa canales oficiales Utiliza la app o sitio web oficial de la empresa de alquiler de autos que hayas elegido, para que puedas agilizar el trámite en el mostrador, pero también para que puedas tener el tiempo necesario para revisar términos y condiciones. Además, reservar con anticipación te servirá para garantizar la disponibilidad de modelos adecuados al viaje que planeas. 4. Haz una inspección detallada y confirma la asistencia 24/7 Antes de salir, realiza una inspección visual del auto junto al agente. Asimismo, confirma que la empresa ofrezca asistencia en el camino las 24 horas del día, para viajar sin preocupaciones.

Descubre playas sorprendentes al volante