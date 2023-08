En los últimos años, los tenis blancos han ganado protagonismo en la moda urbana y casual. Ya no solo los vemos en el gimnasio, sino que han traspasado las fronteras del deporte para ser un must-have en el guardarropa.

La versatilidad y comodidad de los tenis escolares blancos los han convertido el calzado favorito de muchos. Sin embargo, aunque parezca sencillo usarlos, hay ciertos errores que, si no evitas, pueden transformar tu look estelar en uno no tan acertado.