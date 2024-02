¿Cómo ahorrar en tu seguro de auto?

Crea un presupuesto antes de contratar

Los ingresos de las personas cambian todo el tiempo. Por eso es importante saber el monto máximo y mínimo que deseas gastar, aunque no lo creas, existe el seguro de auto por mes , que te ayudarán a economizar tu dinero a la hora de elegir un buen seguro de auto.

Una vez que estableciste tu presupuesto es el momento de considerar necesidades particulares y evaluar cuál es el paquete que más se adapta a tu rutina, en este sentido, te garantizamos que el seguro de auto por kilómetro puede ser tu aliado por las siguientes ventajas:

●Te ayuda a ahorrar.

●Cuenta con las coberturas más completas.

●Si recorres 0km paga $0.

●Se adapta a ti.

●El precio del seguro de auto depende de tu rutina.

●Cotiza un seguro por km o seguro de pago fijo.

Considera las características de tu auto

El tipo de vehículo que tengas va a influir mucho en el costo total de una póliza, pues las aseguradoras toman en cuenta sus características del coche porque al final, será ese mismo el que habrá que reparar o reponer en caso de daños materiales o robo total.

Si tienes el modelo de gama alta de este año, es posible que el ahorro no sea tan significativo, pero luego puedes optar por una cobertura más económica. Pero por muy bonito que sea tener un coche de este calibre, puede resultar contraproducente.

Esto se debe a que, si ocurre un accidente y no cuenta con un plan para cubrir ese accidente específico, sus costos pueden triplicarse, ya que deberá considerar cubrir lo siguiente:

●Reparar el auto.

●Reparaciones de belleza externa e interna.

●Daños a la propiedad pública que le afectan.

●Daños a terceros.

Sin embargo, si tu coche no es muy caro y no necesitas viajar por trabajo, puede ser una buena idea contratar una póliza de seguro básica estándar. Eso le dará todo lo que necesita para no meterse en problemas, pero no le evitará problemas graves.

Descubra las coberturas existentes

La cobertura de seguro de automóvil es amplia, con muchas compañías de seguros, cada una de las cuales te ofrecen diferentes tipos de planes a su propio costo.

En general, muchas empresas han estandarizado sus paquetes y el nivel de protección ha aumentado en cuanto a diversos beneficios y soporte, empezando por los más simples. Pensar en qué tipo de seguro es el adecuado para ti puede ayudarte a obtener la protección adecuada para tu presupuesto.

Evita los riesgos

Si demuestras que eres un buen conductor que evita riesgos, los costos de tu seguro generalmente serán más bajos. Pero, por otro lado, si tienes un accidente, una infracción, una multa o falta de estacionamiento adecuado, tendrás que gastar mucho dinero para obtener una respuesta de tu compañía de seguros.

Dale a tu corredor de seguros respuestas honestas para que sepa qué póliza se ajusta a su presupuesto.

Evita dividir las primas de seguros y busca descuentos.

¡No dividas el dinero del seguro! ¿por qué? Aunque este método implica el pago temporal de la deuda, casi siempre implica costos o intereses adicionales que pueden exceder el costo inicial del seguro. Para evitar cuotas, es mejor pagar una suma global durante el período determinado.

Elige uno con un deducible más alto

Si aceptas un deducible más alto, tus primas serán más bajas porque aceptan cubrir más costos a través de su deducible.

Poner en práctica alguno de estos consejos puede ayudarte a reducir los costos de tu seguro de automóvil. Si aún no estás seguro, puedes solicitar una cotización de seguro a tu compañía de confianza.