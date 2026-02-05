$!A partir de junio de 2026 empezará a operar la ruta Mazatlán-Querétaro, a través de Volaris

MAZATLÁN. _ A partir del mes de junio de 2026 comenzará a operar la ruta Mazatlán-Querétaro, a través de la aerolínea Volaris, lo que refuerza la conectividad del puerto a nivel nacional. De acuerdo con un comunicado, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la colaboración que existe con la aerolínea mexicana para incrementar la conectividad en los diferentes destinos de la entidad. “La Secretaría de Turismo de Sinaloa celebra el inicio del nuevo vuelo Mazatlán–Querétaro operado por Volaris, resultado de una colaboración estrecha y una visión compartida para fortalecer la conectividad aérea del destino”, señaló Sosa Osuna.

Esta ruta, que tendrá frecuencias los días lunes, miércoles, viernes y domingo, se suma a la ya anunciada, Mazatlán-Guadalajara, que iniciará operaciones en el mes de marzo. “Agradecemos la confianza de Volaris en Mazatlán y en Sinaloa como un destino turístico sólido, competitivo y con gran proyección, que continúa abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y económico del estado”, apuntó. La funcionaria estatal recalcó que desde Sectur se trabaja para seguir posicionando a Mazatlán como uno de los destinos favoritos, así como fortalecer e incrementar la conectividad aérea a través de alianzas con grandes touroperadores a nivel nacional e internacional.