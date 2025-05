A pesar de inseguridad, Mazatlán aún es vendible: Empresarios

Mazatlán atrae inversiones y sigue vendible, a pesar de la inseguridad y recesión, aseguraron empresarios.

Para el presidente de Codesin, Tobias Lozano Solorza, la inseguridad que prevalece es un tema muy trillado sin minimizarlo, pero que a pesar de ello, Mazatlán atrajo a 7 de 9 proyectos de cadenas hoteleras de gran inversión, anunciados para Sinaloa.

“A pesar de la inseguridad hay buenas noticias y los organismos empresariales deben cambiar ese dinamismo por un desarrollo regional para impulsar el crecimiento”, dijo.

“Hay muchos causales para tener la crisis económica pero el más evidente es la inseguridad y le echamos la culpa a la inseguridad y no es que yo lo quiera minimizarla. Es como el 2021 había muchos factores y el más evidente era el covid y le echábamos la culpa al covid”, consideró.

De hecho, habló de Codesin como el brazo impulsor de nuevas inversiones, que ha sido enlace entre empresarios y autoridades, como el del Hotel de la cadena mundial ‘Hard Rock by Rivers’ que está a punto de ser anunciado para Mazatlán.

Además, agregó hay parques temáticos interesados en Mazatlán y otras cadenas hoteleras en puerta.

“Traemos varios proyectos hoteleros en puerta en Sinaloa, por ejemplo en Mazatlán, en todo el estado de Sinaloa traemos nueve hoteles en construcción que el Codesin ha apoyado en el tema de tramitología o de vinculación con el constructor de esos nueve proyectos siete son de Mazatlán... por ejemplo hoteles que tienen contrato firmado pero que no han empezado la obra”, detalló.

Globalizó una inversión de 300 millones de dólares atraídas y confirmadas por el CIT Sinaloa y Codesin apoyando para que lleguen al estado.

El hotelero José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles 3 Islas, destacó que recientemente agencias de viajes colocaron a Mazatlán como el noveno destino mayormente vendible por algunas plataformas en línea, pese a la situación que se vive.

Adelantó que hay grupos que están volviendo a Mazatlán y en los fines de semana se están recibiendo eventos deportivos de gran relevancia.

“Un dato importante que ayer supe, que acaban de hacer un tema de outlet de viajes y Mazatlán, dentro de todos los destinos, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, está en el número nueve más vendidos. Eso no incluye solamente destinos de playas, sino coloniales, ciudades como tal. Y no solamente son destinos a nivel nacional”, destacó.

Así que llamó a estar más presentes y vigentes promocionando la marca Mazatlán, haciendo lo propio y cerrando filas entre la iniciativa privada y la Secretaría de Turismo.

Mientras que del tema de ventas de viviendas en Mazatlán se ha mantenido, indicó el presidente de AMPI local, Luciano Carrasco.

“Las ventas en el tema de vivienda tradicional se han mantenido, Mazatlán sigue creciendo, sigue el tema impulsando”, dijo.

Caso contrario ocurre para vender condominios y departamentos puesto que las preventas están detenidas en espera de que pase la recesión económica, no solo privativa de Mazatlán, sino del país entero.

“En el tema de preventas sí se ha bajado un poco, por la situación que estamos viviendo, eso es en todo México. Hemos bajado, yo creo que un 10 o 15 por ciento se ha desacelerado, pero es el tema te, digo, es la economía y la incertidumbre que se ha visto por el tema de las carreteras inseguras”.

“Hay un fenómeno que se está viendo en los mercados, la desaceleración económica que se está dando ahorita y eso es algo que sí nos está golpeando de forma, sobre todo aquí en Sinaloa, en Mazatlán, y pues también a nivel nacional”, agregó.