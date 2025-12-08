A todos los sectores de Mazatlán nos ocupa el tema de la inseguridad: empresarios

Empresarios de Mazatlán insisten en darles el voto de confianza a las instituciones para fortalecer la ciudad y carreteras y le den la vuelta a la página.

Mientras los empresarios son creativos en cómo vender a Mazatlán, no cesan los hechos de alto impacto.

Líderes del sector industrial y hotelero, admitieron que, si bien la incidencia delictiva afecta en la percepción de Mazatlán, hay mucho por hacer, y reconocieron el fortalecimiento de los operativos por los accesos carreteros y en la ciudad.

Para el dirigente de Canacintra Mazatlán, Sergio Rojas Velarde, en el pleno de la sesión del consejo comentó que la seguridad es tarea de todos y les ocupa a todos.

“Nos ocupa a todos el tema de la inseguridad y a todos los sectores, sobre todo al productivo y reconocer el esfuerzo que se hace por las autoridades, pero obviamente hay mucho por hacer y los que estamos aquí estamos sumando voluntades y estrategias para salir adelante”.

Indicó que se seguirá solicitando más elementos policiales y presupuesto para fiscalías, además del gobernador que anunció más presupuesto para penales como avances.

Celebró que el Consejo Municipal de Seguridad sesionara por primera vez para reforzar estrategias y que le hayan aumentado el presupuesto a 250 mil pesos para el 2026 y se pague un adeudo de impuestos heredado.

Ante los recientes hechos de alto impacto del fin de semana, con el ataque a balazos a una casa en Villa Unión y que a pesar de pedir auxilio no llegó ninguna corporación, y el segundo los cinco muertos arrojados en la carretera de Concordia.

“Son hechos, que no quisiéramos que sucedieran, pero eso está en manos de las autoridades”, citó el empresario hotelero, José Ramón Manguart Sánchez.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán habló del proceso de construcción de confianza y por eso están enfocamos en como fortalecer las estrategias de promoción.

“Así es como tenemos que seguir porque, reitero, es lo que tenemos al alcance, no puedo prometer ni tengo una varita mágica para modificar las cosas. Sino que sencillamente nosotros tenemos que ser más creativos en el cómo vender nuestra ciudad y la gente retome la inercia que venía sucediendo”.

Y agregó, se sigan apoyando los eventos masivos para que Mazatlán salga avante, a pesar de que siguen sucediendo cosas, destacó.

“Ha sido un año que venimos de menos a más, después de carnaval. Esperamos seguir en esa dinámica de ir poco a poco todos los días recuperando el comportamiento que traía el destino”.

Recalcó la importancia de cerrar filas con la Sectur, municipio y prestadores de servicios para continuar con la promoción y ser creativos para que la gente identifique a Mazatlán dentro de las cinco principales opciones para viajar a nivel nacional.