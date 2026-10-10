$!Abordará Pepe Gámez retos de la hospitalidad en cumbre de líderes en Torreón

A lo largo de su trayectoria ha participado en iniciativas relacionadas con el desarrollo y la competitividad del sector hotelero, así como en la promoción de Mazatlán como destino turístico.

José Gámez Valle, conocido como Pepe Gámez, se desempeña como director de Ventas del Grupo Hotelero Pueblo Bonito, con experiencia en la promoción y comercialización de servicios turísticos en Mazatlán y Los Cabos.

Seguridad, sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías para modificar la manera de viajar y de ofrecer servicios turísticos, serán los temas que José Gámez Valle abordará durante su participación en la primera Cumbre de Líderes TRC, programada para el 15 de octubre en Torreón, Coahuila.

Durante su exposición, Gámez Valle abordará las principales tendencias que están transformando la industria turística y los desafíos que enfrentan los destinos y las empresas del sector para responder a las nuevas expectativas de los viajeros.

De esta forma, entre los temas destacan la seguridad, la sostenibilidad, la innovación tecnológica, el uso de inteligencia artificial para personalizar los viajes y la búsqueda de experiencias auténticas, así como la importancia de ofrecer servicios flexibles y una buena relación calidad-precio.

La exposición del empresario hotelero también analizará los cambios en las preferencias de los turistas mexicanos, tanto en viajes nacionales como internacionales, y las tendencias de los habitantes de la Comarca Lagunera, donde Mazatlán se mantiene como uno de los destinos de playa preferidos.

Por lo que este panorama permitirá abordar las oportunidades que representa ese mercado para el puerto sinaloense y la importancia de adaptar la oferta turística a las necesidades de los visitantes.

Uno de los apartados de la exposición está dedicado a las tendencias de viaje de los habitantes de la Comarca Lagunera, mercado en el que Mazatlán figura como uno de los principales destinos de playa.

La presentación identifica al puerto sinaloense como la llamada “playa de casa” para los habitantes de esa región, debido a factores como la cercanía y la percepción de seguridad.

Además, Pepe Gámez señala que los viajeros de La Laguna recurren cada vez más a herramientas digitales y aplicaciones de inteligencia artificial para organizar sus vacaciones, comparar opciones de hospedaje y encontrar rutas, restaurantes y actividades.

Por tal motivo, expresa que este panorama plantea oportunidades para destinos como Mazatlán, que pueden diversificar su oferta mediante experiencias gastronómicas, culturales y recreativas, además de fortalecer sus servicios de hospitalidad para responder a las expectativas de los visitantes.

La primera Cumbre de Líderes TRC es organizada por Business + Academy y contempla actividades relacionadas con conferencias, networking, liderazgo, turismo, hospitalidad, seguridad e innovación.

Gámez Valle presentará una ponencia que plantea que los actores de la industria turística deberán adaptar sus servicios a las nuevas motivaciones de los viajeros, con propuestas que combinen tecnología, atención humana, seguridad y experiencias diferenciadas para mantener su competitividad.