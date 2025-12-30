Acompañan familiares y amigos a Octavio Rivera Farber en misa en su honor

Consuelo a los familiares y honrar la memoria de Octavio Rivera Farber para reafirmar la fe en la vida eterna, exhortó el párroco Horacio Ravelo Moreno durante la misa.

A la parroquia del Hogar San Pablo, acudieron seres queridos más cercanos del destacado notario. Con el llamado de la iglesia católica enfocándose en la gratitud por su vida, el recuerdo imborrable, la paz para su alma y la esperanza cristiana, usando frases como “Celebramos tu vida”, “Tu recuerdo vive” y la oración por el descanso eterno de Rivera Farber tras su partida final.

Personas que le conocieron en vida acompañaron a la familia del reconocido Notario público número 73 en Sinaloa.

Al ritual religioso acudieron sus cuatro hijas, cinco nietos y los cinco bisnietos, además de familiares directos y amigos cercanos.

El abogado Farber Rivera fue unos de los fundadores del Colegio de Notarios Públicos de Mazatlán y ejerció por más de 50 años con su sello como decano del notariado confiable.

Ejerció como Notario Público en el puerto, destacándose por su trabajo a favor del justo ejercicio de derecho.

Rivera Farber nació el 16 de noviembre de 1934 y falleció el 26 de diciembre a los 91 años.