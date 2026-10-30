$!Actividad económica en México registra un crecimiento trimestral del 0.9%

Impulsado por el resultado obtenido en las actividades secundarias, relacionadas con la industria, y terciarias, que refiere a los servicios, la economía en México tuvo un crecimiento del 0.9 por ciento durante el tercer trimestre de 2026, comparado con el período previo. En las actividades primarias, que se vinculan con el campo, se registró un retroceso. Comparado con un año antes, el crecimiento fue del 3.2 por ciento, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto difundido este viernes por el Inegi.

La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral ofrece, en el corto plazo, una visión sobre la evolución de las actividades económicas del país, 30 días después de que concluye el trimestre de referencia, explica el Inegi. Ante esto, señala que al tercer trimestre de 2026 y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados del estudio indican que el PIB oportuno incrementó 0.9 por ciento en términos reales respecto al trimestre inmediato anterior, es decir, al segundo trimestre de 2026. A tasa anual, expone, el crecimiento registrado en la economía mexicana tuvo un aumento del 3.2 por ciento. “En el periodo julio-septiembre de 2026, la estimación oportuna del PIB de las actividades terciarias avanzó 1.1 por ciento y el de las secundarias, 0.8 por ciento. El de las primarias disminuyó 0.4 por ciento, a tasa trimestral”, detalló.