Acuacultores de Sinaloa cierran puertas ante baja producción, precio y competencia desleal: Coades

MAZATLÁN._ Un 10 por ciento de las empresas acuícolas pesqueras de Sinaloa se han visto afectadas por factores como baja producción, precio y competencia desleal, afirmó Carlos Urías Espinoza, presidente de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa.

“Yo creo que el 10 por ciento cerró o pasó a otras manos ya. En el caso de Sinaloa hay 912 granjas y en el País tenemos mil 400, pero en general esto está pasando también en Sonora, aún y cuando hay grandes compañías, empresas que casi tienen el 80 por ciento de la superficie de la producción, pero aun así los pequeños están desapareciendo”, dijo.

“En Nayarit ni se diga, hay muy vulnerables, fue un año muy malo y también han cerrado algunas. En Sinaloa, todas las empresas pequeñas tienen serios problemas y están desapareciendo, un 10 por ciento en general están dejando de operar o cambiaron de dueño”.

El líder pesquero considera que el Gobierno federal le está fallando a los productores mexicanos.

“Sí, el Gobierno federal no está cumpliendo con sus obligaciones básicamente de controlar las fronteras. Lo que no está permitido, pues no está permitido y no debe entrar. Y si hay contrabandistas, deben pararlos y meterlos a la cárcel”, recalcó.

Urías Espinoza comentó que el primer ciclo de producción en las granjas acuícolas de Sinaloa no está sacando ganancias, igual que el año pasado.

“La temporada es de resultados estándares. No estamos ganando, solo muy ligeramente a los resultados del año pasado. Forzándonos a tecnificarnos a bajar costos porque la competencia con el mercado negro supera nuestras capacidades porque el Estado mexicano tiene que ver. Ellos tienen subvenciones muy importantes, cosa que nosotros no tenemos, además de que están geográficamente en el punto idóneo para el camarón”.

Expuso que de continuar la tendencia al siguiente ciclo de capturas, el panorama se asoma más difícil.

“El año, tal como va, pues no creo que haya nada nuevo. Esperamos, ojalá y salgamos neutros al menos en la operación. Si este año seguimos perdiendo como otros años, pues va a estar muy difícil recuperarnos”, sostuvo.

El líder de la Coades contextualizó sobre la reunión de marzo pasado con el Secretario de Agricultura del Gobierno federal, Julio Berdegué Sacristán, y con el hoy ex comisionado de Pesca, Alejandro Flores Nava, donde hicieron compromisos para rescatar la pesca junto a líderes de altamar y ribereños, valorando las diferentes problemáticas que afectan como la captura de camarón, frenar el contrabando y que en las importaciones de camarón se revisen los tratados con Centroamérica y se cierren fronteras, gestión que volverán a exponer al nuevo titular de la Conapesca.

“Nosotros estábamos pidiéndole al comisionado que ejerciera sus facultades en el área de inspección y vigilancia. El contrabando nos sigue golpeando mucho y Conapesca tiene facultades que no quiere ejercer desde la administración anterior, ni esta hasta ahorita”, lamentó.

“Flores Nava ya lo había prometido en pláticas privadas, diríamos, sustanciales, que tomaría acciones de control. Porque la legal procedencia está incluida en la Ley de Pesca y es una facultad de Conapesca. Pero ellos hasta ahorita han entendido como legal procedencia saber si viene del lado de otro país y es contrabando. Como que ahí le sacan y no han querido. Pero el ex comisionado había dicho que le iban a dar”.