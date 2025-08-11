Acuerdan acciones estratégicas para garantizar los derechos de los turistas

MÉXICO._ Las acciones a favor del cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y elevar la calidad de los servicios turísticos, fueron presentadas este lunes 11 de agosto por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, tras encabezar una reunión con representantes del sector hotelero.

De acuerdo a un comunicado, durante este encuentro, representantes de Sectur y Profeco explicaron a las y los hoteleros estrategias y medidas para fortalecer la calidad y competitividad de los servicios turísticos. La reunión permitió generar un diálogo constructivo orientado a identificar acciones conjuntas que impulsen el desarrollo del sector y mejoren la experiencia de las personas consumidoras.

“La visión de este gobierno es trabajar de la mano con la iniciativa privada, porque sin ustedes no es posible llevar a cabo el turismo. El turismo es confianza, el turismo es calidad, pero también el turismo hoy es para todas y todos”, señaló Rodríguez Zamora.

La titular de la Sectur destacó que este tipo de encuentros buscan evitar sanciones y suspensiones que afectan la operación y la reputación de los destinos, así como fortalecer la calidad y profesionalización del sector, protegiendo al mismo tiempo los derechos de las y los turistas como consumidores.

“La satisfacción del visitante no es solo un objetivo comercial, es también una obligación legal y un compromiso ético. El cumplimiento normativo es una condición indispensable para garantizar que la experiencia turística en México sea sinónimo de calidad, seguridad, legalidad y confianza”, afirmó.

Rodríguez Zamora precisó que, para garantizar el bienestar de las y los turistas, la Secretaría de Turismo puso en marcha un buzón de quejas, a través del cual se trabaja de manera interinstitucional e intersectorial para identificar áreas de mejora y tomar acciones correctivas.

Asimismo, invitó a las y los hoteleros a sumarse a la Campaña Nacional de Autoverificación Turística 2025, un mecanismo voluntario, digital y proactivo, que permite a los prestadores evaluar y demostrar su cumplimiento de manera autónoma y transparente.

Añadió que, con el propósito de apoyar a las y los prestadores de servicios turísticos, el plazo de registro se ampliará hasta el 30 de agosto, otorgando más tiempo para facilitar su participación en este ejercicio de autoevaluación y permitirles acceder a este reconocimiento de compromiso turístico.

“A todas y todos los aquí reunidos, de manera presencial y virtual, les reitero que este encuentro es una oportunidad para consolidar la confianza entre autoridades, empresarios y consumidores, y para proyectar a México como una potencia turística global que se distingue por su seriedad y su excelencia”, concluyó.

El objetivo es proteger y defender los derechos de los consumidores: Profeco

Por su parte, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, subrayó que el objetivo principal de esta institución es proteger y defender los derechos de las personas consumidoras. En el ámbito del turismo, esto se traduce en una labor crucial para garantizar que nuestras experiencias de viaje sean justas, seguras y de calidad.

Escalante Ruiz señaló que la Procuraduría realiza acciones de vigilancia e inspecciones constantes en hoteles, agencias de viajes y aerolíneas, entre otros proveedores, así como labores de verificación, monitoreo y supervisión para que se cumpla con los derechos de las personas consumidoras.

“Lo que queremos es ayudar y contribuir, desde nuestras atribuciones, al crecimiento del sector turístico y, juntos proteger a las personas consumidoras”, manifestó.

El procurador explicó que, cuando se presenta un inconveniente con el proveedor, Profeco es el puente para la solución. A través de procesos de conciliación y atención a quejas y denuncias, se da seguimiento a las inconformidades que puedan surgir entre las personas viajeras y resaltó que el sector hotelero tiene un 75 por ciento de nivel de conciliación, uno de los más altos.

Agregó que la Procuraduría tiene la facultad de sancionar a los proveedores cuando incumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de fomentar una competencia leal y elevar los estándares de calidad en todo el sector.

