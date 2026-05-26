$!Advierte sector inmobiliario y automotriz más cierres de empresas y perdidas de empleos en Mazatlán

Como parte de las conferencias magistrales que los desarrolladores Inmobiliarios ofrecieron este martes al sector empresarial local, con el tema de cómo dirigir una empresa en tiempo de crisis y cómo construir un proyecto con éxito, el líder empresarial Carlos Rivera Vega, destacó la importancia de capacitarse para tomar las mejores decisiones administrativas ante los desafíos. Desafíos como el de la crisis económica derivada de la inseguridad, que de no haber tregua, ya no podrían permanecer por más tiempo. “Yo creo que la industria turística ya no aguanta más. Yo creo que un año más, pues van a ver muchos cierres de empresas, muchos empleos perdidos, y la verdad es que esperemos que esto termine lo más pronto. No creo que un año lo podamos aguantar”, confirmó. “Sí, ha habido inmobiliarias que han cerrado y ha habido también casos donde pues se han tenido que reinventar. Y si hay manera de combinar con otras actividades hay que ser flexibles y adaptarnos a las situaciones, ¿no? En el caso de nosotros ya hemos pasado algunas crisis, nunca una como esta. Pero sí nos ha tocado sortear situaciones, dónde tiene uno que buscar cómo salir adelante”, comentó. Al empezar el segundo semestre del año, estimó que pudiera no presentarse ningún cambio a favor, por lo mismo están ajustando el personal para no cerrar.





Y es que es el sector inmobiliario al igual que el automotriz, han sido los sectores más golpeados desde que inició la guerra entre las dos facciones del narcotráfico en Sinaloa. “Como lo mencionaba el conferencista, desde que inició esta guerra que está padeciendo el Estado, nadie nos imaginábamos lo que iba a tardar y muchas empresas ahorita ya están despidiendo personal porque estuvieron aguantando y aguantando, pero ya llegó un momento que esto se prolongó tanto que pues no hay manera”. “Nosotros también lo hemos hecho, hasta donde más hemos podido conservar a la plantilla, la hemos conservado, sin embargo sí ha habido puestos que también hemos tenido que hacer recortes. Y claro que se está sufriendo esto en todos las sectores y no es ajeno el inmobiliario”. Dijo que tienen como gremio empresarial mucho qué hacer para reinventarse y mantenerse, a través de fortalecer la unión gremial entablando alianzas. “La conferencia de Julio César Silvas nos invita precisamente a eso, a hacer gremio, a generar esta unión a que obviamente tenemos que cuidar todas las áreas administrativas, como bien lo decía, también el empresario debe involucrarse en las gestiones, en la defensa de la empresa, en la gestión interna, negociaciones, no dejar todo en manos de sus representantes”. Además, les aconsejó a contribuir con su entorno, con la ciudad de Mazatlán, como es el Centro Histórico, así como lo ha hecho empresarios y puso el ejemplo a Culiacán donde hay zonas que están siendo exitosas y zonas donde se están cerrando los negocios. Y al empezar el segundo semestre del año admitió que ante el escenario no se ven cambios de cómo cierra el primer semestre. “No se ve algo que vaya a cambiar así de la noche a la mañana. La verdad, ahorita no se está viendo y estamos cambiando de semestre, pero no vemos como que vaya a cambiar los resultados de este primer semestre y no sabemos todavía cómo se vayan a desarrollarse las cosas. No podemos depender este enteramente del entorno y de lo que sucede, sin embargo, pues tiene su afectación”.



