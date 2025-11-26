$!Advierten panorama incierto para empresas para 2026

La inseguridad y fiscalización amagan a las empresas para 2026 en lugar de incentivarla, alertó durante el Desayuno Empresarial convocado por Coparmex, José Luis Ureña Lizárraga.
Ante los asistentes, expuso un panorama incierto ante la propuesta de la Secretaría de Hacienda que plantea recaudar más con el recargo por mora del 29 por ciento.
Ante socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán dio un análisis estratégico federal sobre las prioridades que el Gobierno federal tiene para el próximo ejercicio fiscal, que deben tomar en cuenta el sector empresarial para adecuar estrategias de eficiencia financiera, evitar multas y no tener que emigrar como lo está pensando el consorcio tecnológico Samsumg y de Costco.
Pero de lo que viene para México en la meta de recaudación y lo que tiene planeado para hacerse de recursos, les recomendó cumplir en tiempo y forma porque las multas por sanciones en el tema de prevención de lavado de dinero, pues se puede arriesgar hasta la empresa.
Cuestionó que en México el uso de la tecnología en la recaudación es de nivel mundial, pero es el que menos recauda y encima están peleándose con las grandes empresas, que son los que más generan impuestos de lo que se recauda anualmente, a diferencia de la aportación de querer formalizar al comercio informal.
Verónica Judith Estrada, presidenta de Coparmex, lamentó que más del 50 por ciento evaden impuestos en el País.
Mientras Javier Lizárraga Mercado explicó que hacer formal a una empresa cuando estuvo de Secretario incentivó a este sector, pero actualmente debe andar la informalidad en Sinaloa entre el 47 y 54 por ciento a nivel País.