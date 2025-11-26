$!Advierten panorama incierto para empresas para 2026

La inseguridad y fiscalización amagan a las empresas para 2026 en lugar de incentivarla, alertó durante el Desayuno Empresarial convocado por Coparmex, José Luis Ureña Lizárraga.

Ante los asistentes, expuso un panorama incierto ante la propuesta de la Secretaría de Hacienda que plantea recaudar más con el recargo por mora del 29 por ciento.

Ante socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán dio un análisis estratégico federal sobre las prioridades que el Gobierno federal tiene para el próximo ejercicio fiscal, que deben tomar en cuenta el sector empresarial para adecuar estrategias de eficiencia financiera, evitar multas y no tener que emigrar como lo está pensando el consorcio tecnológico Samsumg y de Costco.