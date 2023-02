Aeromar informó a sus usuarios este miércoles que, derivado de la suspensión de suministro de combustible y servicios aeroportuarios, sus vuelos fueron cancelados.

“Esta decisión responde a una serie de problemas financieros por los que atravesaba la aerolínea, así como la dificultad de cerrar acuerdos con condiciones viables que permitieran asegurar las operaciones de Aeromar a largo plazo”, indicó la empresa, en un comunicado.

Aeromar señaló que los salarios base del último año de cada uno de los colaboradores fueron liquidados en su totalidad, quedando pendiente el pago parcial de algunos conceptos anexos, que, en ese momento, se encontraban en proceso de pago vía convenio.

“En lo correspondiente a los viajeros que cuentan con boletos para volar con Aeromar, se emitirá información una vez que se cuenten con alternativas en acuerdo con las autoridades competentes, las cuales conocen de la situación”, informó la aerolínea.

“El equipo de la compañía realizó profundos ajustes financieros para mejorar su situación, sin embargo, en un momento adverso, agravado durante la pandemia del Covid-19, las medidas tomadas no fueron suficientes para estabilizar la situación de la empresa”.

La aerolínea recordó que durante cuatro años, las autoridades federales han trabajado en estricta coordinación con Aeromar, las cuales habían recibido información financiera auditada de la empresa y aprobado, en conjunto, los pagos a personal, proveedores y autoridades correspondientes.

Según información de la página web oficial del AICM, a partir del 15 de febrero los vuelos de la compañía tienen estatus de cancelados, por lo que Aeromar dejará de volar desde y hacia la Ciudad de México; Acapulco e Ixtapa (Zihuatanejo), Guerrero; Aguascalientes; Cancún, Cozumel y Chetumal, en Quintana Roo.

Así como a Ciudad Victoria, Tamaulipas; Colima; Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco; Ixtepec y Puerto Escondido, Oaxaca; Mazatlán, Sinaloa; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; Piedras Negras, Coahuila; Puebla; Tepic, Nayarit; y Villahermosa, Tabasco; además de La Habana, Cuba; Laredo, Texas y McAllen, Texas, en Estados Unidos.

La aerolínea, cuyo director ejecutivo es el colombiano Danilo Correa y cuyo dueño es el empresario Zvi Katz, inició operaciones en México el 7 de noviembre de 1987, y a lo largo de 36 años cubrió 19 destinos nacionales, 28 de estas rutas de manera exclusiva, así como tres vuelos internacionales con más de 700 mil pasajeros transportados cada año.

Aeromar debe más de 500 millones de pesos al AICM, que le dio como plazo hasta este 15 de febrero para pagarle, o de lo contrario no le permitiría seguir operando. Por este hecho, desde finales de enero pasado, la autoridad aeroportuaria capitalina ordenó a la Secretaría de Marina resguardar dos hangares de la aerolínea, en la espera de un convenio que liquidara sus adeudos con el aeródromo.

Además, debe una cantidad no conocida públicamente, correspondiente a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que no entregó al Gobierno federal. Según la revista Forbes, Aeromar tiene adeudos en conjunto por más de 5 mil millones de pesos y desde el año pasado tiene intervenida su caja por el Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, tan solo en salarios y prestaciones no devengadas a sus alrededor de 600 empleados, entre ellos 76 pilotos, la aerolínea adeuda más de 120 millones de pesos.

La aerolínea también tiene una deuda de 74 millones de pesos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, empresa paraestatal que administra y opera 18 aeropuertos propios y otros cinco en sociedad con gobiernos estatales en México, además de que opera 60 estaciones de combustibles y un centro de capacitación.

A principios de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la suspensión de los planes de vuelo de tres aviones de Aeromar, por una querella iniciada por la empresa Export Development Canada, la cual arrienda los aparatos a la línea área.

Por diversos adeudos con la citada compañía, dichos aviones marca ATR, con matrícula XA-UZE, XA-UZS y XA-UZT, quedaron bajo resguardo como ejecución de garantía mediante prenda, sin transmisión de posesión, según dictó la autoridad judicial capitalina.

Por su parte, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores reveló que ante el incumplimiento de Aeromar con el pago de sus deudas y por la crisis en sus operaciones, se está preparando un “inminente” estallamiento a huelga emplazada para las 19:00 horas del 16 de febrero.

“Es casi un hecho, con 95 por ciento de probabilidad que el próximo jueves nos vayamos a huelga, queda un remota posibilidad de que Aeromar pague algunas de sus deudas o aparezca un inversionista”, dijo José Gerardo Alonso Torres, titular de la Secretaría de Prensa y Publicidad de la ASPA.

El 16 de enero se especuló que Nella Airlines, una compañía aérea que ofrece servicios de transporte aéreo de bajo costo en Brasil, acudiría al rescate de Aeromar con una oferta de compra de la cual se desconocen los montos.

Sin embargo, la dirección de Aeromar, que cambió los logos de la empresa, ni de Nella Airlines, ofrecieron comentarios respecto a la posible compra y, hasta el momento, se desconoce el avance de las supuestas negociaciones entre ambas compañías.

“El supuesto inversionista brasileño quedó de aparecerse ayer, y no apareció. Nosotros estamos en espera de la advertencia que les hizo el AICM de que si no pagan los 522 millones de pesos el día 15 de febrero, hasta las 23:59 horas, el día 16 ya no los va a dejar operar”, dijo el vocero de la ASPA.

Por otra parte, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México envió una circular a los sobrecargos ,en la que les informó que solicitó el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de Aeroméxico, para que los que sean requeridos ingresen a trabajar en dicha aerolínea.

“Este apoyo fue solicitado derivado de la situación tan difícil que se tiene actualmente y la cual conocen bien. Es primordial la empatía y disposición de las partes involucradas para darle certeza a nuestros agremiados”, menciona la circular firmada por Ada Salazar Sosa, secretaria general de la ASSA.

El 14 de octubre de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que los trabajadores y algunos inversionistas puedan capitalizar a la línea aérea Aeromar y formar una cooperativa mixta donde intervengan ambas partes, un esquema que también podría darse en la extinta Mexicana de Aviación e Interjet, que en ese momento se encontraba en huelga y con múltiples requerimientos por insolvencia en el pago de sus obligaciones.

“Se puede hacer una cooperativa, algo mixto entre inversionistas particulares y trabajadores, esto en el caso de Aeromar pero también para el caso de las otras dos líneas, que al final era la misma, la antigua Mexicana, que se pudiera crear otra línea”, comentó.

El Mandatario nacional dijo que en caso de concretarse algún tipo de inversión particular y de los trabajadores, su Gobierno buscaría facilitar el cumplimiento de las obligaciones de Aeromar con autoridades tributarias y con la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Yo les comentaba que si buscaban empresarios y que hablaran con los dueños de Aeromar, los señores Katz, y que se lograra que los trabajadores participaran, pilotos, trabajadores administrativos, todos, como socios, que nosotros ayudaríamos, buscaríamos la forma de ayudar”, agregó.

“Por ejemplo, en hacer calendarios de pago de la deuda que les permitieran salir adelante, siempre y cuando estén los trabajadores. Hay personas interesadas y ojalá que se promueva esto, que sepan que nosotros estamos dispuestos a ayudar para que no se cierren estas líneas y que se puedan mantener”.

Ese mismo 14 de octubre, la revista Forbes México reveló que los apoderados legales del AICM solicitaron el embargo de bienes, marcas y caja de Transportes Aeromar, por un adeudo de 107 millones 877 mil pesos, de la Tarifa de Uso de Aeropuerto.

Transportes Aeromar adeuda 64 facturas de recolección de la Tarifa de Uso de Aeropuerto del 7 de octubre de 2018 al 6 de junio de 2019, decía la demanda presentada por los apoderados legales del AICM ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, citada por el mismo medio.

José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, pidió al Presidente López Obrador que interviniera para que los inversionistas y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, reestructuren Aeromar y la conviertan en la Aerolínea del Bienestar.

“Nosotros estamos convencidos que en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que arranca el 21 de marzo del próximo año (2022), su primer aterrizaje debe ser un avión de Aeromar, la línea del bienestar, y le dé justicia a todos esos ex trabajadores de Mexicana e Interjet”, dijo el líder sindical, en una entrevista con Forbes México.