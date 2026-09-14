$!Agave Fest 2026 convierte a Mazatlán en una fiesta de sabores mexicanos

MAZATLÁN._ El sabor y la identidad de México se hicieron presentes el sábado 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde se llevó a cabo el Agave Fest 2026 por parte de Grupo Marval , una celebración que reunió a cientos de asistentes alrededor de los destilados, la gastronomía y diferentes expresiones de la cultura mexicana. Desde su llegada al recinto, los asistentes se encontraron con un ambiente marcado por los colores patrios, la música y una amplia variedad de propuestas relacionadas con el agave, convirtiendo la tarde y noche en una experiencia para disfrutar, conocer y degustar.

El festival de Marval, reunió a 31 expositores provenientes de distintas partes de México, quienes presentaron diferentes etiquetas y propuestas alrededor de bebidas como tequila, mezcal, raicilla, sotol y bacanora. Más allá de una celebración enfocada en los destilados, el Agave Fest buscó acercar a los asistentes a la historia y elaboración de estas bebidas, con espacios dedicados a conocer sus procesos y características. Uno de ellos fue el Pabellón del Agave, una propuesta interactiva en la que los visitantes pudieron conocer de manera más cercana las distintas etapas que forman parte de la elaboración de los destilados.

Una experiencia alrededor del agave

Para Grupo Marval, el Agave Fest forma parte de una propuesta de festivales que busca generar nuevas experiencias para quienes viven y visitan Mazatlán, además de contribuir a diversificar la oferta turística del puerto. La intención del festival fue también acercar al público a la cultura detrás de las bebidas, dejando de lado la idea de que se trata únicamente de degustar y convirtiendo el encuentro en una oportunidad para conocer los productos, sus procesos y las regiones de donde provienen. Entre degustaciones, gastronomía, música y actividades mexicanas, el Agave Fest 2026 cerró una jornada en la que el agave fue el gran protagonista y en la que Mazatlán volvió a convertirse en escenario para una experiencia que reunió tradición, sabor y entretenimiento en un mismo lugar.