$!Agave Fest 2026: Grupo Marval enaltecerá la cultura y los destilados mexicanos

MAZATLÁN._ Grupo Marval presentó de manera oficial el AgaveFest 2026, un evento que nace como tributo a la riqueza cultural, gastronómica y folclórica de México. El festival, el quinto organizado por la empresa, se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre en el Centro de Convenciones del puerto, desde las 17:00 a las 23:00 horas. En pleno mes de septiembre, la primera edición del Agave Fest celebrará la identidad patria en una atmósfera fiestera que hará énfasis en el consumo responsable, el aprendizaje y la promoción de los productos derivados del agave. Con 6 horas ilimitadas de destilados, el evento tiene una capacidad de 1000 personas y garantiza una experiencia de primer nivel. Soraya Lora, gerente de eventos y festivales de Grupo Marval, destacó el orgullo de presentar un proyecto que honra las tradiciones mexicanas. “Es un evento para enaltecer las tradiciones mexicanas entre comida, bebida y también un poco de artesanía”, dijo Lora. Así pues, se trata de un viaje por los destilados de México. Se darán cita más de 30 expositores de diversas regiones del país, desde Nayarit y Durango hasta Jalisco y Sonora, y ofrecerá una variedad que supera las 60 etiquetas comerciales y artesanales, de Tequila, Mezcal, Raicilla, Bacanora, Sotol y Pulque.

Joel Millán Macías, sommelier corporativo de Grupo Marval, enfatizó la importancia de este foro para culturizar al consumidor mazatleco, tradicionalmente cervecero. “Buscamos no solamente la fiesta para que vayas a tomar, sino culturizar, que conozcas el producto y no solamente conozcas su sabor, sino también sus procesos”, mencionó Millán. Para esto, el festival introdujo el “Callejón del Agave”, un espacio interactivo donde los asistentes podrán conocer de manera visual y teórica cada una de las etapas de producción en la elaboración de los destilados, así como sus características. Además de la oferta de destilados, el evento integrará un “Pabellón Regional Sinaloense”. Antonio Noriega Tirado, gerente de Cavas Marval en Mazatlán, informó que este espacio estará dedicado a emprendedores y artesanos de los pueblos aledaños, quienes podrán exhibir y vender productos típicos como coricos, cocadas y artesanías locales. Asimismo, se habilitará un área de networking para que marcas y empresarios locales establezcan lazos comerciales con los expositores nacionales.

La parte musical y de entretenimiento reflejará la riqueza del folclor mexicano con un show charro de floreo de soga a cargo del Emilio Escutia, la presentación musical de Alma Rochín, mariachi en vivo, el talento de un charro solista local, y un gran cierre con un grupo de música regional, Clase A. Para complementar el ambiente, los organizadores han establecido un código de vestimenta con colores y tonalidades mexicanas, e invitarán al público a participar en juegos tradicionales como la lotería y la ruleta. Por otro lado, la propuesta culinaria estará cubierta por seis restaurantes locales que ofrecerán una gran variedad de platillos, desde mariscos y tacos hasta pizza y sushi.

La iniciativa fue respaldada plenamente por autoridades del sector turístico y cámaras empresariales durante la rueda de prensa. Michelle Aguilar Ramos, Subsecretaria de Promoción y Operación Turística de Sinaloa, reconoció la aportación de Grupo Marval al destino. “Desde la Secretaría de Turismo de Sinaloa reconocemos el valor que tiene este tipo de eventos para nuestro destino, porque contribuyen a diversificar nuestra oferta turística y al mismo tiempo fortalecen nuestra gastronomía como uno de los grandes atractivos de Mazatlán”, señaló. Asimismo, Ernesto Mellado Palax, Coordinador de Turismo Municipal, acudió en representación de la Presidenta Municipal provisional de Mazatlán, la maestra Minerva Osuna Zavala, y refrendó el apoyo incondicional del Ayuntamiento para proyectos que promueven las raíces nacionales de forma innovadora. “Hablar del Agave es hablar de México, de tradición y de una cultura que ha trascendido generaciones. Por ello, nos da mucho gusto que Mazatlán sea escenario de un festival que conviene esta riqueza con nuestra gastronomía y el talento de la región. Encuentros como este, como AgaveFest, generan nuevas experiencias para quienes viven y visitan nuestro puerto, al mismo tiempo que fortalecen la promoción gastronómica y turística de Mazatlán”, expresó Mellado.

Detalles del evento