$!Agencias de viajes dinamizan la actividad turística en Sinaloa: Sectur

MAZATLÁN._ Con el objetivo de sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada y organizada para potencializar el turismo en Sinaloa, la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Sinaloa (AMAV) y representantes del sector turístico y gastronómico de La Noria. De acuerdo con un comunicado, en la reunión estuvieron presentes las principales agencias de viajes de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, que llevan a cabo viajes de graduación, de XV Años, excursiones, Barrancas del Cobre, viajes a la medida a Europa, además de hacer turismo religioso nacional e internacional y ofrecer servicios de transporte a cruceros turísticos, con lo que dinamizan de forma importante la actividad en la entidad.





“Fue una reunión en la que pudimos tocar base y tener retroalimentación, saber qué estamos haciendo en la Secretaría de Turismo, conocer qué hacen ellos, qué necesitan y en qué los podemos apoyar desde la Sectur para seguir promoviendo nuestro hermoso estado de Sinaloa”, destacó Sosa Osuna. Los agentes de viajes reconocieron a Laura Rivera, presidenta de AMAV Sinaloa, por lograr que esta reunión pudiera llevarse a cabo en Mazatlán, así como a la Secretaría de Turismo por haber realizado la convocatoria. “Escuchamos a restauranteros, artesanas, guías y prestadores de servicios que día a día mantienen viva la esencia de este destino tan querido, además de que compartimos ideas, propuestas y líneas de acción para seguir fortaleciendo la experiencia turística y el desarrollo económico de la entidad”, apuntó.







La funcionaria estatal resaltó el programa Enamórate de Sinaloa, del cual a la fecha se han realizado 381 viajes en 122 rutas, movilizando a 7,560 pasajeros, con una derrama económica de 6 millones 615 mil 942 pesos. “Los invito a que cuando incorporen a Mazatlán y a los demás municipios en sus rutas y sus viajes también hablemos de nuestros pueblos hermosos que necesitan de nosotros, además, al turismo extranjero le encanta vivir esa experiencia del México auténtico, tradicional y la gastronomía deliciosa que tenemos en el estado de Sinaloa; La Noria, por ejemplo, es un pueblo que tiene muchas cosas qué ofrecer”, enfatizó. Por su parte, Laura Rivera destacó el compromiso de seguir creciendo y destacar el potencial turístico que tienen los municipios de la entidad. Sosa Osuna también presentó las acciones que se están llevando a cabo desde la Sectur en pro del turismo, bajo la visión del Gobernador Rubén Rocha Moya, así como los números actualizados que posicionan y le dan dinamismo a la entidad a nivel nacional e internacional.



