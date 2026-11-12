$!Agua, calor y riesgos climáticos deben definir cómo crecen las ciudades de la Región Mar de Cortés

LOS CABOS._ La disponibilidad de agua, el calor extremo y los riesgos climáticos deben influir en las decisiones sobre dónde y cómo construir nuevos desarrollos en la Región Mar de Cortés, plantearon especialistas durante el Summit 2026 de Foro Mar de Cortés. En el panel Ciudades, ecosistemas y límites del desarrollo, explicaron que las condiciones naturales del territorio deben incorporarse a la planeación urbana y a las inversiones, en lugar de atender sus consecuencias una vez construidos los proyectos.



El agua condiciona el crecimiento Exequiel Ezcurra Real de Azúa, profesor distinguido de Ecología de la Universidad de California en Riverside, señaló que la escasez de agua es una condición compartida por los cinco estados de la región. Explicó que la vegetación de las sierras contribuye a la recarga de los acuíferos, mientras que los manglares sostienen procesos ecológicos esenciales para las pesquerías. Para Ezcurra, vivir con poca agua exige conservar los ecosistemas que ayudan a sostener las ciudades y las actividades productivas.



El diseño urbano también afecta la salud Mauricio Rodas Espinel, ex Alcalde de Quito y especialista en calor extremo y biodiverciudades, propuso convertir los límites ambientales en criterios concretos para planear las ciudades. “En las ciudades, los límites ecológicos se pueden convertir realmente en litros, grados y personas”, afirmó. Entre las alternativas mencionó conservar manglares para proteger las costas, aumentar la cobertura de árboles para reducir el calor e incorporar infraestructura verde para gestionar el agua. Rodas explicó que los pavimentos y las edificaciones absorben calor y elevan la temperatura urbana, por lo que el diseño de las ciudades también debe considerarse una herramienta de salud pública. Como referencia, expuso la experiencia de Quito, donde los instrumentos de planeación permitieron orientar el crecimiento hacia zonas con transporte público e incorporar condiciones de eficiencia hídrica y energética.