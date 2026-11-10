$!Agustín Coppel convoca a duplicar la economía de la región del Mar de Cortés y triplicar las inversiones en 20 años

LOS CABOS._ Al inaugurar la sexta cumbre del Foro Mar de Cortés, “Tomando el timón”, su presidente honorario, Agustín Coppel Luken, convocó a empresarios, académicos, organizaciones ciudadanas y gobiernos locales a duplicar el tamaño de la economía regional en los próximos 20 años y erradicar la pobreza y la depredación ambiental. Para lograr una prosperidad sostenible, Coppel Luken explicó que la región integrada por cinco estados (Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora) requiere mantener un crecimiento del 3.5 por ciento anual durante los próximos 20 años.

Como referente de viabilidad, citó que en los últimos 10 años, estados como Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León y Baja California Sur crecieron al 2.1 por ciento en promedio anual, duplicando el agregado nacional en el mismo periodo de 1.1 por ciento. Asimismo, planteó triplicar la captación de Inversión Extranjera Directa, que actualmente se sitúa en cerca de 4 mil 100 millones de dólares, alrededor del 10 por ciento de los 41 mil millones de dólares captados por México.

“Lo que necesitamos en nuestra región es hacer de ella nuestra principal estrategia para el desarrollo inclusivo y sostenible. Para este propósito se requiere que nuestras ciudades y estados sean destino de más inversión pública y privada: inversiones cuantitativamente muy superiores y cualitativamente distintas a las que hemos conseguido atraer y retener hasta hoy”, afirmó Agustín Coppel Luken. Advirtió que la filantropía y los programas sociales son necesarios pero insuficientes si no brindan capacidades para la autonomía de agencia de las personas y familias.

Señaló que la inversión pública gubernamental debe incrementarse sustancialmente, puesto que hacen falta más y mejores carreteras, mayor capacidad portuaria, mejor uso de la infraestructura aeroportuaria, así como revertir el rezago en educación y la falta de inversión en seguridad pública que hoy se ubica por debajo de los estándares internacionales. La propuesta delineada por Agustín Coppel contempla también incrementar el valor agregado por hora trabajada, fortalecer las exportaciones hacia Arizona y California, y elevar de manera decidida la matrícula universitaria en matemáticas, ciencias y humanidades para abastecer las necesidades de la economía del conocimiento.