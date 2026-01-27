Ahome busca conquistar Madrid en la FITUR 2026 con oferta de la ruta del Chepe y gastronomía

LOS MOCHIS._ Con la intención de atraer al turismo europeo en el municipio de Ahome al buscar experiencias de naturaleza y aventura, desplegó una estrategia promocional en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, apostando todo a su conectividad: ser el punto de enlace entre el océano y la montaña.

Arianna Carrera Ugarte, Directora de Turismo en Ahome, informó desde la capital española que la delegación ahomense está capitalizando el hecho de que México es este año el “país socio” de la feria. Esta distinción otorga una visibilidad privilegiada ante más de 150 naciones, situación que se busca traducir en convenios con touroperadores internacionales.

La funcionaria explicó que el producto ancla que se está vendiendo en el viejo continente es la ruta “Del Mar a la Montaña”.

“Ahome es mar, cultura y tradición viva, tesoros naturales como el Maviry y Topolobampo, sabores que nacen del océano, así como la identidad de la cultura Yoreme. Los Mochis se destaca como una ciudad con conectividad aérea y ferroviaria que funge como punto de partida hacia el Mar de Cortés y, posteriormente, hacia la sierra mediante el Chepe uno de los trenes mas espectaculares del mundo”, indicó Carrera Ugarte.

Esta estrategia consiste en mostrar a la ciudad de Los Mochis no solo como una ciudad de paso, sino como un “hub” logístico y gastronómico donde el viajero pueda disfrutar de la bahía de Topolobampo y la playa de El Maviri antes de abordar el tren hacia las Barrancas del Cobre.

Más allá de la exhibición, la agenda de la comitiva municipal incluye citas de negocios con aerolíneas y empresas del sector para potenciar dos segmentos claves como lo son:

1. Turismo de Placer: Enfocado en la cultura Yoreme y la gastronomía de mariscos.

2. Turismo MICE: Promocionando la infraestructura de la ciudad para albergar congresos, convenciones y eventos de talla internacional.

Carrera Ugarte reconoció el respaldo por parte del Alcalde de Ahome Antonio Menéndez de Llano Bermúdez y del Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal para que se pueda reflejar una mayor derrama económica para los prestadores de servicios locales en el corto y mediano plazo.