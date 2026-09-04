$!Alan Saldaña provoca carcajadas y llena Cheers Restobar

MAZATLÁN._ Las risas y el buen ambiente se apoderaron de Cheers Restobar la noche del jueves 3 de septiembre, con la presentación del comediante regiomontano Alan Saldaña, quien llegó a Mazatlán para ofrecer una noche de stand up ante un lugar completamente lleno. La velada comenzó con la participación de Roberto “El Tacho”, quien fue el encargado de abrir el espectáculo y poner las primeras dosis de humor frente al público que poco a poco llenó el recinto.

Posteriormente, Chuy Castro tomó el escenario para continuar con la comedia y amenizar la noche, manteniendo a los asistentes entre risas y ocurrencias mientras esperaban la llegada del invitado principal.

Fue después de las 9 de la noche cuando Alan Saldaña apareció sobre el escenario de Cheers Restobar, recibiendo los aplausos de un público que ya se encontraba listo para disfrutar de su característico estilo de comedia. Con sus experiencias, anécdotas y situaciones de la vida cotidiana, el llamado “As de la comedia” consiguió conectar rápidamente con los asistentes, quienes respondieron con carcajadas durante su presentación.

Saldaña se ha consolidado como uno de los exponentes del stand up mexicano. Originario de Monterrey, Nuevo León, comenzó su trayectoria contando chistes en camiones urbanos y plazas públicas, antes de dedicarse profesionalmente a la comedia. El comediante estudió Administración, pero finalmente encontró en los escenarios su verdadera vocación. Su participación en diferentes programas de Comedy Central Latinoamérica impulsó su carrera y posteriormente se convirtió en uno de los primeros comediantes mexicanos en realizar un especial exclusivo para Netflix, Mi vida de pobre.