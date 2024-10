“El propósito de esta visita a El Quelite, como también lo mismo vamos a hacer el día de mañana en La Noria, es buscar restablecer la confianza en las zonas donde no se tiene conflicto. Lo platicábamos aquí con el Dr. Marcos Osuna, que obviamente ellos no han tenido problemas, no han tenido conflictos, pero sí han tenido una baja en sus clientes, de visitantes, y que obviamente eso perjudica la economía de la zona, porque a los empleados que tienen debe turnarlos para que no se queden ahí sin empleo; algunos trabajan un día, otros trabajan otro día, pero con lo poco que va llegando, pues ahí se sostienen de esa manera”, explicó González Zatarain.

“El propósito es que le creemos la confianza a estos negocios, y sobre todo a los ciudadanos mazatecos para que puedan venir a visitar el Quelite, que pueden venir a visitar La Noria, que incluso ustedes lo constataron ahorita en la carretera, que el momento de crisis se avisa, en este momento no hay crisis en esta zona, no tenemos esos problemas, y por lo tanto no se nos hace justo que a las comunidades se les vaya segregando, que se les vaya relegando como sindicaturas o comunidades con conflicto cuando no es así”, añadió.