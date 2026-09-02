$!Alcaldesa de Culiacán entrega apoyos de Impulso Nafin a empresa AgriCompras

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán mantiene abiertos los recursos destinados al programa Impulso Nafin y este miércoles, la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal entregó apoyos a Aliado Continental, AgriCompras. A través de este programa, la administración mantiene el despliegue de recursos para el fortalecimiento de la economía local.

Durante su visita a la empresa, dedicada a la comercialización de insumos para la industria agrícola a través de su plataforma tecnológica, la Alcaldesa resaltó que actualmente el Ayuntamiento de Culiacán mantiene abiertos los recursos destinados al programa Impulso Nafin. Ramos Villarreal precisó que, a través de este esquema de financiamiento, se ha consolidado el apoyo a empresas de diversos giros, que van desde el sector de alimentos y restaurantero hasta el aeronáutico y, en este caso, el agrícola, enfocado en las plataformas digitales.

“Es Aliado Continental la empresa a la que se le entrega este apoyo; son parte de los programas que el Ayuntamiento sigue impulsando”, detalló. Juan Carlos Ramos González, director operativo de Grupo AgriCompras, explicó que la empresa es una plataforma tecnológica que busca conectar a agricultores con proveedores de insumos, además de dedicarse a la fabricación de tarimas. “En AgriCompras buscamos ser el Amazon de los insumos agrícolas”, indicó el empresario.

Al respecto, destacó que, al ser la industria agrícola un pilar fundamental del Estado y del País, Aliado Continental se suma a esta cadena de valor mediante una plataforma digital en la que los clientes pueden adquirir sus insumos a un buen costo. “Que se animen y que se sumen a emprender; lo necesitan Culiacán y Sinaloa”, afirmó Juan Carlos Ramos González. Con seis años de trayectoria y 13 colaboradores en planta y oficina, Aliado Continental destinará el crédito recibido a la compra de un horno industrial para la construcción de tarimas.