$!Alista Carnes Selectas Nayarit gran fiesta en la inauguración de su cuarta sucursal en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un gran fiesta, que incluirá música en vivo, stands de proveedores y regalos sorpresas, Carnes Selectas Nayarit prepara este sábado la inauguración de su cuarta sucursal en Mazatlán, ubicada en la colonia Periodista, sobre la avenida Ejército Mexicano, donde espera seguir siendo parte del gusto de las familias porteñas.

A tan solo unas horas para la apertura oficial, la empresa convocó a una rueda de prensa para informar sobre los últimos detalles de lo que será su tienda número 23 a abrir, la cual tendrá su corte de listón a las 10:00 horas del sábado en medio de artistas, clientes e invitados especiales.

Monserrat Gamiño y Lucy Velarde, embajadoras de Carnes Selectas Nayarit, anunciaron que sábado y domingo habrá grandes sorpresas para los mazatlecos, comenzando con el regalo de un refrigerador nuevo para el primer cliente de la tienda este sábado; es decir, la primera persona que llegue desde temprano y haga una compra de cualquier producto.

“La verdad que tengo que agradecerle a toda la gente de Mazatlán porque donde sea que nos paramos, nos preguntan cuándo va a ser la inauguración, cuándo abrimos, y siempre quieren acompañarnos. A partir de las 10:00 de la mañana vamos a tener el corte de listón para que todos ustedes nos acompañen. Sabemos que a la gente de Mazatlán le encanta la fiesta, entonces no solo le traemos un día sino dos de mucha diversión”, dijo Gamiño.