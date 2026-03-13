$!Alista Carnes Selectas Nayarit gran fiesta en la inauguración de su cuarta sucursal en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un gran fiesta, que incluirá música en vivo, stands de proveedores y regalos sorpresas, Carnes Selectas Nayarit prepara este sábado la inauguración de su cuarta sucursal en Mazatlán, ubicada en la colonia Periodista, sobre la avenida Ejército Mexicano, donde espera seguir siendo parte del gusto de las familias porteñas.
A tan solo unas horas para la apertura oficial, la empresa convocó a una rueda de prensa para informar sobre los últimos detalles de lo que será su tienda número 23 a abrir, la cual tendrá su corte de listón a las 10:00 horas del sábado en medio de artistas, clientes e invitados especiales.
Monserrat Gamiño y Lucy Velarde, embajadoras de Carnes Selectas Nayarit, anunciaron que sábado y domingo habrá grandes sorpresas para los mazatlecos, comenzando con el regalo de un refrigerador nuevo para el primer cliente de la tienda este sábado; es decir, la primera persona que llegue desde temprano y haga una compra de cualquier producto.
“La verdad que tengo que agradecerle a toda la gente de Mazatlán porque donde sea que nos paramos, nos preguntan cuándo va a ser la inauguración, cuándo abrimos, y siempre quieren acompañarnos. A partir de las 10:00 de la mañana vamos a tener el corte de listón para que todos ustedes nos acompañen. Sabemos que a la gente de Mazatlán le encanta la fiesta, entonces no solo le traemos un día sino dos de mucha diversión”, dijo Gamiño.
Anunciaron que desde las 09:00 horas estará tocando en vivo La Banda del Rancho, para amenizar la ocasión. En tanto, tras el corte de listón subirá al escenario Banda La Jefa, de las 13:00 a las 16:30 horas; mientras que el grupo Kumbia Song se presentará desde las 18:00 horas hasta el cierre de la tienda, a las 21:00 horas.
Para el domingo, las puertas de la tienda abrirán a las 06:00 horas, pero la Banda ZRT de Tato Vázquez tocará desde las 10:00 hasta las 12:00 horas. Posteriormente llegarán Los Sheles a las 13:00 horas, para después dar paso al Grupo Codificado de 15:00 a 16:30 horas.
Luego de una nueva presentación de los Kumbia Song, el plato fuerte del día llega con la Banda La Sinaloense, de Alex Ojeda, que tocará desde las 19:30 horas hasta el final de la noche, dando paso a lo que será el gran sorteo del premio mayor.
En en el evento también habrá activaciones, rifas y obsequios de los proveedores para los asistentes.
SORTEARÁN CAMIONETA ÚLTIMO MODELO
Como lo ha venido haciendo en las anteriores aperturas de sus tiendas en todo el País, Carnes Selectas Nayarit pondrá como regalo una camioneta JAC Frison último modelo para un afortunado cliente que haga sus compras en la sucursal Ejército Mexicano, entre el sábado y domingo.
La dinámica consiste en que por cada 500 pesos de compra en la tienda, podrán obtener un boleto para participar en la rifa de la camioneta; es decir, entre más productos compren más oportunidades tienen de llevarse el vehículo.
La gran rifa se estará realizando este domingo desde de las 21:00 horas con una tómbola y todos los boletos participantes.
Se mencionó que es importante estar presente durante la rifa para que, en caso de ganar, se les pueda entregar el auto; además de ser mayor de edad y tener una INE vigente para participar.