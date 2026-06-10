$!Alistan Feria de la Ciruela 2026 en Agua Caliente de Gárate; esperan más de 2 mil visitantes

Con una producción de 200 toneladas, alistan la Feria de la Ciruela 2026 en Agua Caliente de Gárate, en Concordia.

En conferencia de prensa, funcionarios de Turismo y Cultura de Concordia, así como de la Secretaria de Turismo estatal, destacaron que la celebración con más de 66 años que se ha vuelto toda una tradición y ayuda a la reactivación económica para los pobladores que cosechan la ciruela en la sindicatura.

En el evento habrá un Pabellón Gastronómico con 40 stands para ofrecer ciruelas en todas sus presentaciones y una amplia gama de recetas a partir de las 09:00 horas de este 14 de junio.

Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur, indicó que este evento celebra a las comunidades rurales y el enorme valor turístico y cultural que poseen.