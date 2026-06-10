$!Alistan Feria de la Ciruela 2026 en Agua Caliente de Gárate; esperan más de 2 mil visitantes

Con una producción de 200 toneladas, alistan la Feria de la Ciruela 2026 en Agua Caliente de Gárate, en Concordia.
En conferencia de prensa, funcionarios de Turismo y Cultura de Concordia, así como de la Secretaria de Turismo estatal, destacaron que la celebración con más de 66 años que se ha vuelto toda una tradición y ayuda a la reactivación económica para los pobladores que cosechan la ciruela en la sindicatura.
En el evento habrá un Pabellón Gastronómico con 40 stands para ofrecer ciruelas en todas sus presentaciones y una amplia gama de recetas a partir de las 09:00 horas de este 14 de junio.
Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur, indicó que este evento celebra a las comunidades rurales y el enorme valor turístico y cultural que poseen.
“A través de este tipo de eventos queremos mostrarle a México y al mundo todo lo que somos, nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestra capacidad de recibir con calidez”, destacó.
El festival contará con expresiones artísticas como banda de música sinaloense, grupo norteño y bailables, con la participación de talentos locales de canto y danza.
Luis Peraza, director de Cultura municipal, habló de la tradicional Feria de la Ciruela de Agua Caliente de Gárate, donde se podrá disfrutar de las ciruelas rojas, verdes y amarillas en diversas presentaciones, así como platillos, nieve, golosinas, antojitos típicos del lugar.
La Feria de la Ciruela se desarrollará el domingo 14 de junio para lo que ya cuentan con un repertorio, gastronómico, artesanal, musical y cultural a cargo de la casa de la cultura del municipio de Concordia.
Las autoridades anunciaron también las rutas de 4x4, la ciclista, que partirán desde la plazuela de Concordia para llegar a la plaza de Agua Caliente de Gárate.
Hablar de la ciruela de Concordia es hablar de identidad y el evento de gran tradición en la zona sur, destacó Peraza.
Anticipó que para la temporada de cosechas de este año prevén una producción de 200 toneladas y que la asistencia de más de 2 mil visitantes a la feria podría dejarles arriba del millón de pesos en derrama económica.
Durante el evento también entregarán reconocimientos a dos personalidades distinguidas de la comunidad: Florencia Cabanillas y Luis López Arroyo.
A la rueda de prensa también asistieron Jasareth Álvarez, directora de Turismo de Concordia; y Martín Osuna, director de Ecología y representante del comité organizador.