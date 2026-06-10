Con una producción de 200 toneladas, alistan la Feria de la Cosecha de la Ciruela en Aguacaliente de Gárate. En conferencia de prensa, funcionarios de Turismo y Cultura de Concordia, así como de la Secretaria de Turismo Estatal destacaron de la celebración con más de 66 años que se ha vuelto toda una tradición y reactivación económica para los pobladores que cosechan la ciruela en la sindicatura. Habrá un Pabellón Gastronómico con 40 stands para ofrecer ciruelas en todas sus presentaciones y una amplia gama de recetas a partir de las 9:00 horas. Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur, indicó que este evento celebra a las comunidades rurales y el enorme valor turístico y cultural que poseen.

“A través de este tipo de eventos queremos mostrarle a México y al mundo todo lo que somos, nuestra gente, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestra capacidad de recibir con calidez”, destacó. El festival contará con expresiones artísticas como banda de música sinaloense, grupo norteño y bailables, con la participación de talentos locales de canto y danza. Luis Peraza, director de Cultura municipal, habló de la tradicional Feria de la Ciruela de Aguacaliente de Gárate, donde se podrá disfrutar de las ciruelas rojas, verdes y amarillas en diversas presentaciones, así como platillos, nieve, golosinas, antojitos típicos del lugar. La Feria de la Ciruela se desarrollará el domingo 14 de junio para lo que ya cuentan con un repertorio, gastronómico, artesanal, musical y cultural a cargo de la casa de la cultura del municipio de Concordia. Anunciaron también las rutas de 4x4, la ciclista, que partirán desde la plazuela de Concordia para llegar a la plaza de Aguacaliente de Gárate.