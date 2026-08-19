Allan Pérez Baltodano refuerza una atención de cirugía plástica centrada en el paciente tras 19 años de trayectoria profesional

La atención al paciente durante un proceso de cirugía plástica comienza mucho antes de la intervención y continúa durante toda la recuperación. La primera consulta, la preparación preoperatoria, el procedimiento y el seguimiento posterior forman parte de un mismo recorrido asistencial, en el que la información, la escucha y el acompañamiento resultan esenciales.

Para el doctor Allan Pérez Baltodano, la consulta inicial constituye el punto de partida para conocer las necesidades, expectativas y circunstancias de cada persona. Durante esta primera valoración, el especialista revisa el estado de salud del paciente, analiza sus objetivos y estudia las distintas opciones disponibles antes de plantear un tratamiento adaptado a las características concretas de cada caso.

Esta fase también permite resolver dudas y establecer expectativas realistas sobre la intervención. Explicar de manera clara en qué consiste el procedimiento, qué preparación requiere, cuáles son los resultados previsibles y cómo será el proceso de recuperación facilita que el paciente pueda tomar una decisión informada y afrontar la cirugía con mayor tranquilidad.

El acompañamiento continúa durante el periodo preoperatorio. En esta etapa se realizan las pruebas médicas necesarias, se revisa el historial clínico y se proporcionan indicaciones específicas para preparar correctamente la intervención. Según Allan Pérez Baltodano, mantener una comunicación cercana durante este periodo contribuye a reducir la incertidumbre y permite identificar cualquier circunstancia que deba tenerse en cuenta antes de la cirugía.

Tras la intervención, el seguimiento médico adquiere una importancia similar. Las revisiones posteriores permiten comprobar la evolución del paciente, valorar la cicatrización y detectar posibles incidencias. Asimismo, durante esta etapa se ofrecen recomendaciones relacionadas con los cuidados, la actividad física, el descanso y los hábitos que pueden favorecer una recuperación adecuada.

Este año, Allan Pérez Baltodano celebra 19 años de trayectoria profesional en el ámbito de la cirugía plástica. Paralelamente, Dolce Medical Center cumple diez años desde su apertura, una década en la que el centro ha desarrollado un modelo asistencial basado en la continuidad, la personalización de los tratamientos y la comunicación directa con el paciente.

Desde Dolce Medical Center, se parte de la idea de que cada persona presenta unas necesidades, unos objetivos y unos tiempos de recuperación diferentes. Por este motivo, la atención médica debe ajustarse a la realidad individual de cada caso y no limitarse únicamente a la aplicación de un protocolo general.

Situar al paciente en el centro del proceso de cirugía plástica implica escuchar sus necesidades, ofrecer información comprensible y mantener un acompañamiento constante desde la primera valoración hasta el final de la recuperación. Para Allan Pérez Baltodano, esta forma de trabajar permite reforzar la confianza entre el paciente y el equipo médico, mejorar la experiencia asistencial y favorecer un proceso más seguro, informado y personalizado.