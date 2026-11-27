Las operaciones multidivisa y de pagos internacionales, y la gestión patrimonial y corporativa transfronteriza son los dos frentes bajo los cuales AlterBank organiza sus servicios. Ambos responden a un mismo propósito, que la entidad describe como tender un puente entre la banca privada tradicional y las soluciones financieras digitales de última generación, con el fin de que sus clientes puedan gestionar, preservar y movilizar su capital a escala global. Cada uno de estos frentes agrupa un conjunto de servicios distintos, pensados para necesidades específicas de sus clientes.

El primer frente de servicios de AlterBank se apoya en la banca transaccional multidivisa

Una misma cuenta corporativa o personal permite, bajo este frente, recibir, mantener y pagar en distintas monedas, sin necesidad de abrir una cuenta separada por cada divisa. Clientes que manejan ingresos y pagos en más de una moneda de forma habitual recurren a este tipo de cuenta como solución central. El tipo de cambio entre divisas no siempre es favorable ni está disponible al mismo tiempo en todos los mercados. Por eso, AlterBank ofrece servicios de conversión entre monedas a una tasa determinada, ajustada a las necesidades de cada operación. Enviar dinero de un país a otro implica, además, coordinar cuentas bancarias en distintas jurisdicciones. AlterBank procesa estas transferencias y pagos internacionales de forma directa, lo que evita a sus clientes depender de múltiples cuentas locales para operar en varios mercados a la vez.

Patrimonio y estructuras corporativas, el segundo eje de servicio

AlterBank ofrece asesoría en gestión de patrimonio global para resolver preguntas que van más allá de una sola jurisdicción: dónde invertir, cómo proteger los activos y qué estructura legal conviene en cada caso, cuando el patrimonio se extiende por distintos países. Una empresa que opera en varios mercados, por su parte, suele necesitar vehículos corporativos constituidos fuera de su país de origen, para centralizar operaciones o acceder a condiciones específicas de otra jurisdicción. AlterBank acompaña la estructuración y apertura de este tipo de entidades transfronterizas. A estos dos servicios se suma la custodia patrimonial digital, que permite resguardar activos a través de plataformas digitales, como parte del modelo con el que la entidad acompaña a sus clientes en la preservación de su patrimonio.

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