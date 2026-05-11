Alzas, bajo consumo e inseguridad impacta a industriales del país: Canacintra

Ante este escenario el sector industrial enfrenta una caída en el consumo interno y la reducción en la inversión pública además del factor de inseguridad, citó Sergio Rojas Velarde, vicepresidente de Canacintra Nacional.

“Se anunció por parte de Inegi que tuvimos un crecimiento muy bajo en este primer trimestre del año. Y en el gasto público que hace el gobierno, se tuvo registrado por Hacienda, pues se tuvo un menor gasto en el mismo período del año pasado”, comparó.

Y es que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el PIB mexicano creció 0.2 por ciento en un año, mientras que cayó 0.8 por ciento en relación con el último trimestre de 2025.

Es decir, que el crecimiento económico de México perdió fuerza en el primer trimestre de 2026 frente al anterior como resultado del crecimiento de las actividades terciarias 0.7 por ciento, mientras que las secundarias retrocedieron 1.3 por ciento y las primarias disminuyeron 0.1 por ciento.

Rojas Velarde calificó de retador este contexto para el sector industrial, además de las alzas al combustible que están afectando al movimiento de mercancía.

“Ahorita se ha vuelto retador todo este tema por todos los incrementos que se han que se han experimentado últimamente. En el tema de los combustibles tenemos, aunque ha habido un pacto de gasolinas en 24 pesos y un pacto del diésel de 27 pesos, pues en algunas regiones o municipios encontramos que el precio del diésel ha llegado hasta más de 30 pesos a 31 pesos por litro. Entonces, esto impacta directamente en el movimiento de las mercancías e impacta directamente a la industria”, describió.

Ante los desafíos que enfrentan, citó que con el Plan México que es importante inculcar los créditos para las Pymes para detonar todo el engranaje de la industria nacional.

“Es decir, que hay menor inversión por parte del gobierno en el tema de carreteras, en puentes, infraestructura, escuelas, todo. Entonces, eso también impacta directamente a las empresas. En el tema industrial lo estás comentando que queremos que el Plan México funcione y que sea un éxito, tiene que haber mayor gasto del gobierno para infraestructura, para que también eso genere mayores ventas. Si nos vamos a la industria de la construcción, pues si no hay inversión de parte del gobierno, pues no las constructoras, las fábricas de cemento, acero, todo, se viene se viene para abajo”, advirtió.

Rojas Velarde confirmó que el tema de la inseguridad está complicando mayormente todo.

“Entendemos que el gobierno federal ha estado trabajando y llevando a cabo la estrategia, pero pues seguimos con índices preocupantes en el tema de inseguridad”.