AMLO celebra respaldo de Slim a su Gobierno: es un empresario ‘institucional’, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el respaldo del empresario Carlos Slim Helú, quien durante un foro del Consejo Coordinador Empresarial llamó la unión nacional y a respetar a un Gobierno que ha sido electo de manera democrática.

“Celebro lo que dijo Carlos Slim, de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial. Es que a mí no me impuso la cúpula económica, como era antes, no me impusieron los medios, fui electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo, tengo una representación democrática”, dijo López Obrador.

Destacó durante su conferencia de prensa matutina que su Gobierno no está en contra de los emprendedores, sino de la “riqueza mal habida” y de la corrupción. “Slim entiende esto porque es institucional y otros también, otros empresarios”, dijo.

“La mayor parte de los empresarios están actuando de manera responsable y no estamos actuando en contra de los empresarios, son indispensables para el desarrollo del país. No se podría solo con la inversión pública sacar adelante al país, se requiere de la inversión privada, del sector social, los trabajadores, unirnos todos”, indicó.

El 2 de marzo, Slim Helú consideró que la desunión y los conflictos ideológicos debido a la confrontación que existe en México es “absurda”, y que dichos elementos llevarían al país al estancamiento y a la mediocridad.

Mencionó que los conflictos hay que discutirlos, pero no se resuelven a “periodicazos”.

“Desgraciadamente está pasando en México el conflicto, la desunión. Es absurda, no ayuda en nada a nadie. Cuando un Gobierno es electo democráticamente hay que respetarlo. Tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería. Si lo que van a hacer las cámaras es confrontar por confrontar porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Tenemos que buscar la unidad nacional”, manifestó.

Slim Helú consideró que en México “hay una gran oportunidad” por la guerra comercial de Estados Unidos contra China y el tratado comercial de Norteamérica, por lo que pidió evitar “una confrontación” entre el Gobierno y los empresarios mexicanos.

“Hoy tenemos otra gran oportunidad, una gran oportunidad en que los activos tenemos que ser los empresarios de Estados Unidos y México, más que los políticos. Los gobiernos ya hicieron su trabajo y nosotros no lo hemos hecho”, comentó en un diálogo con Carlos Salazar Lomelín, presidente saliente del CCE.

El dueño de Grupo Carso y América Móvil urgió a “ver lo que están haciendo los ucranianos, confrontándose a un ejército poderoso, y “en lugar de rendirse defienden al país”, porque en México “estamos peleando, dividiéndonos”.

El empresario calificó de “certero” el rumbo de la política económica del Gobierno de López Obrador, porque ha buscado “ser más activo en la recaudación fiscal sin subir impuestos”, con finanzas públicas sanas que procuran una inflación y un tipo de cambio estable, según dijo.

Slim Helú también lamentó que desde las presidencias de Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) cuando, según sus datos, México crecía 6.8 por ciento al año sin inflación, el país se haya estancado sexenio tras sexenio.

“Desgraciadamente, México es un país milagroso pero hemos desaprovechado las oportunidades, las destruimos. Es una tristeza cómo acabamos, cuando tenemos un momento de gran oportunidad, cómo acabamos con él y ha sido repetitivo”, indicó el magnate.

“Más que desigualdad hay que hablar de mejorar los ingresos mínimos, de mejorar el poder adquisitivo de la población, porque es mejor que esté acá [arriba], aunque haya desigualdad, a que esté aquí [abajo] con mayor igualdad”, opinó Slim Helú, quien también pidió una “guerra contra la pobreza”, al enunciar como prioridades la salud y la educación universales en México.