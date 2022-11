AMLO confirma que México propuso a Gerardo Esquivel para el BID, tras declinación de Alicia Bárcena

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la mexicana Alicia Bárcena Ibarra -ex secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile-, renunció a su candidatura para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, en lugar de Mauricio Claver-Carone, destituido de su cargo, luego de que una investigación concluyera que mantuvo una relación íntima con una subordinada.

Asimismo, durante su conferencia de prensa reveló que en lugar de Bárcena Ibarra, el Gobierno propondrá a Gerardo Esquivel Hernández, actual subgobernador del Banco de México.

“México está proponiendo a Gerardo Esquivel para el BID, ahí estuvo precisamente don Antonio Ortiz Mena, y estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es buen economista, doctor en Economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, una gente honesta”, expresó.

Por otra parte, López Obrador destacó la situación económica actual de México, debido a que el país posee una de las mejores de América Latina, por lo que esperan que la propuesta al BID prospere.

“Tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe, la de Gerardo, nosotros lo apoyamos, el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura, también está ayudando el Secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard Casaubón], porque hay que hablar con otros gobiernos, hay que convencer y ya tenemos esa decisión”, manifestó.

López Obrador manifestó que Barcena Ibarra es “una mujer extraordinaria, economista”, sin embargo, tiene un asunto familiar, razón por la que no puede participar en la candidatura a la presidencia del BID.

Fue “asesora adjunta, del secretario general de Naciones Unidas, muy buena Alicia, de primera, de los mejores cuadros, de las mejores mujeres profesionales que hay en el país”, destacó.

Además, confirmó que recibió una carta de la ex secretaria ejecutiva de la CEPAL, en la que pidió comprensión sobre su situación familiar.

“La abrazamos y esperamos que su esposo se recupere, porque es una muy buena persona, además profesional del manejo de la economía”.

“Ella está casada con un amigo chileno y a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero no es nada que no pueda saberse, el anda mal de salud y ella decidió no participar”, reveló.

A través de su cuenta de Twitter, Bárcena Ibarra confirmó que se comunicó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura al BID”.

En el mismo tuit, la ex secretaria ejecutiva de la CEPAL agradeció el apoyo recibido por Rogelio Ramírez de la O y Marcelo Ebrard Casaubón, titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, así como de Relaciones Exteriores, respectivamente.