A pesar de que la empresa de servicios financieros Citigroup anunció que mantendrá la marca Banamex y llevará a cabo una oferta pública inicial de sus negocios de Banca de Consumo y Banca Empresarial en México en la bolsa de valores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que explorará todas las posibilidades para que el Gobierno Federal adquiera un banco.

“Decirles que no descarto, el asunto es nada más el tiempo, no descarto que podamos hacer una solicitud para tener un banco, podemos cumplir con todos los requisitos, ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen falta las ventanillas”, afirmó.

“Todo lo que cobra la Tesorería de la Federación es con aplicaciones, entonces, si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos, esto por ejemplo de los pagos de contribuciones y también distribuir los fondos, es cosa de ver cuáles son los requisitos, o el mismo Banco del Bienestar que tuviese una plataforma digital”, agregó.

“El hecho de que el Gobierno tenga una plataforma no significa afectar a Bancomer u otros bancos, no. Tiene que ver con el hecho de que no querían que el Gobierno actuara en nada”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

“Los expertos hablan de que no es negocio y [hasta dicen] ‘¿Qué hace el Gobierno con un banco?’, pero, ¿cómo no va a ser importante si el Gobierno maneja todo el dinero del presupuesto en la banca comercial y hay que pagar comisiones? Imagínense que el presupuesto se manejara en un banco público, ¿cuánto nos ahorraríamos de comisiones?”, añadió.

López Obrador afirmó que le daba “hasta pena” que, durante su Administración, los banqueros hubieran ganado “muchísimo dinero”. Como ejemplo, afirmó que las ganancias de 2022 fueron récord en la historia de México, llegando a casi 240 mil millones de pesos, de los cuales, Banamex ganó cerca de 20 mil millones de pesos.

“Si no fuese porque le está yendo bien a la mayoría del pueblo, sí me daría mucha vergüenza”, enfatizó.

Por otra parte, dijo haber instruido al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a que hablara con Citigroup, ya que avanzaron “bastante” en la evaluación de los activos de Banamex con Grupo México del empresario Germán Larrea Mota Velasco.

“Lo que va a significar que el Gobierno tenga ahí sus cuentas. Además, los bancos particulares cobran los impuestos. No todo es el SAT. No todo lo cobra el SAT. No todo lo maneja la Tesorería. [Tener un banco] fortalecería mucho. Es más, ¿por qué no tiene el Gobierno un banco así, si lo tenía y en otros países los tienen? Porque todo esto se satanizó durante el periodo neoliberal. El Gobierno no tenía por qué meterse en nada y se entregaron los bancos a las empresas particulares, hasta los servicios públicos se les entregaron”, añadió.

“Explorar todas las posibilidades, es lo mismo, imagínense las aseguradoras, el Gobierno tenía una aseguradora y no hay, cuánto dinero destina el Gobierno, del presupuesto, en seguros, porque hay que asegurar todo, esto está asegurado, todas las plantas eléctricas, desde luego el Metro, todas las instalaciones públicas tienen seguro, bueno, hasta edificios históricos, se tiene que adquirir un seguro, porque el Estado no tiene una aseguradora”, insistió.