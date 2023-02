El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla decidiera instalar una planta en Nuevo León, y no hay agua, su Gobierno no otorgará los permisos correspondientes, porque “no es factible”.

“Si decidiera instalarse en Nuevo León ¿Lo permitiría?”, preguntó un reportero. “Si no hay agua, no”, respondió. “¿Lo vetaría?”, le insistió el periodista. “No, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea, no es factible”, manifestó.

“No sé yo exactamente cuánto [es la inversión], nada más es que, en el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, pues ustedes saben que acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua”, reiteró.

“Porque no es nada más agua para las plantas [industriales], eso no es el problema porque se puede utilizar agua tratada, el asunto es que cualquier inversión, si es grande, implica pues más población, más servicios, más agua, calles, drenaje, transporte público, entonces, no es crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable o que haya crecimiento sin bienestar”, agregó.

Durante la conferencia de prensa matutina, subrayó que en la Zona Metropolitana de Monterrey falta agua, entre otras cosas, porque ha tenido mucho crecimiento industrial y urbano.

“¿Por qué no hay agua en Nuevo León?, o ¿por qué no alcanza el agua? Porque ha habido mucho crecimiento, el mismo Gobernador decía que eran víctimas de su éxito, algo así, de que como tienen mucha inversión, crecimiento, pues ha llegado mucha gente”, dijo.

“Ha habido mucha migración y entonces ha crecido mucho la Zona Metropolitana de Monterrey, y eso ha significado un mayor consumo de agua, por eso estamos atendiendo el problema de manera urgente [...] Son muy pocos los lugares [del norte de país] donde hay agua [...] no se puede caer en la anarquía, en el desorden”, advirtió.

No obstante, reiteró que aunque le interesa la creación de empleos y la inversión, su Administración debe garantizar que no le falte agua a la gente.

Asimismo, mencionó que la Comisión Nacional del Agua está por actualizar el análisis que realiza cada tres años del estado que guarda el País en materia hídrica.

“El norte, en general, falta agua, son muy pocos los lugares donde hay agua, se está haciendo un análisis, cada tres años Conagua emite una recomendación sobre la existencia de aguas subterráneas, aguas superficiales, lo que se tiene de agua. Está por salir el dictamen correspondiente para los próximos tres años, el mapa de existencia, abasto o disponibilidad de agua”, agregó.

“Vamos a tener una comunicación con ellos [Tesla], pronto, muy pronto, para ponernos de acuerdo, porque sí nos importa mucho el que se invierta en el país porque significa la creación de empleos [...] Pero queremos también cuidar el territorio, no destruir el territorio, garantizar que no le falte agua a la gente, porque el pueblo tiene que estar por delante”, insistió.

Cuestionado si consideraba que Tesla aceptaría las “condiciones” del Gobierno federal, López Obrador aseveró que todos los empresarios extranjeros son muy sensibles, además de que tienen una dimensión social, cívica y ambiental.

“Están participando todos, la mayoría, en lo relacionado con el cambio climático. Bueno, esta empresa produce vehículos eléctricos. Entonces, no veo ningún problema”, agregó.

El gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda sostuvo que el agua no era problema para la instalación de una planta de Tesla en Nuevo León.

Argumentó que en dicha entidad hay 3 mil litros por segundo para agua tratada que requiera la industria.

Al responder algunas preguntas tras el acto público, dijo que esperaba tratar el tema con el presidente.

“Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano, que la que utilizan es tratada y es mínima”, indicó.

“Nuevo León tiene 3 mil litros de agua tratada qué dar, y Tesla ocupa menos de 100, así que yo no le veo ningún problema al tema del agua. Sí y va a haber mucha más para el futuro de nuestro estado”, dijo.